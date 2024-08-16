16 августа 2024

Жители ХМАО скупают квартиры из-за грядущего обвала ипотечных ставок

У жителей ХМАО стало популярно брать ипотеку с расчетом на рефинансирование
© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчане рассчитывают рефинансировать свои ипотеки с высокими ставками
Югорчане рассчитывают рефинансировать свои ипотеки с высокими ставками Фото:

У жителей Ханты-Мансийского автономного округа стало популярно приобретать «вторичку» с расчетом рефинансировать ипотеку. Югорчане надеются, что кредитные ставки снизятся в ближайшие пару лет, рассказал URA.RU ведущий аналитик «Этажей» Александр Иванов.

«Порядка трети покупателей рассчитывают, что ставка в перспективе года-двух снизится. И они смогут рефинансировать оформленную сейчас ипотеку под более низкий процент», — делится наблюдениями аналитик. В первую очередь тенденция наблюдается на вторичном рынке, где базовые ставки превышают 20% годовых.

Вместе с этим инструментом покупатели также снижают процентную ставку в банках за счет единоразового платежа. Так ее можно уменьшить как на один, так и на несколько процентов годовых. «В тренде варианты, когда можно снизить ставку на первые год-два. Это позволяет сократить платежи по ипотеке», — уточняет эксперт.

Ранее URA.RU рассказывало, что глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина пообещала снизить ставки по ипотеке в России. Она подчеркнула, что это будет происходить по мере замедления инфляции.

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У жителей Ханты-Мансийского автономного округа стало популярно приобретать «вторичку» с расчетом рефинансировать ипотеку. Югорчане надеются, что кредитные ставки снизятся в ближайшие пару лет, рассказал URA.RU ведущий аналитик «Этажей» Александр Иванов. «Порядка трети покупателей рассчитывают, что ставка в перспективе года-двух снизится. И они смогут рефинансировать оформленную сейчас ипотеку под более низкий процент», — делится наблюдениями аналитик. В первую очередь тенденция наблюдается на вторичном рынке, где базовые ставки превышают 20% годовых. Вместе с этим инструментом покупатели также снижают процентную ставку в банках за счет единоразового платежа. Так ее можно уменьшить как на один, так и на несколько процентов годовых. «В тренде варианты, когда можно снизить ставку на первые год-два. Это позволяет сократить платежи по ипотеке», — уточняет эксперт. Ранее URA.RU рассказывало, что глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина пообещала снизить ставки по ипотеке в России. Она подчеркнула, что это будет происходить по мере замедления инфляции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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