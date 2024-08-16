Жители ХМАО скупают квартиры из-за грядущего обвала ипотечных ставок

У жителей Ханты-Мансийского автономного округа стало популярно приобретать «вторичку» с расчетом рефинансировать ипотеку. Югорчане надеются, что кредитные ставки снизятся в ближайшие пару лет, рассказал URA.RU ведущий аналитик «Этажей» Александр Иванов.
«Порядка трети покупателей рассчитывают, что ставка в перспективе года-двух снизится. И они смогут рефинансировать оформленную сейчас ипотеку под более низкий процент», — делится наблюдениями аналитик. В первую очередь тенденция наблюдается на вторичном рынке, где базовые ставки превышают 20% годовых.
Вместе с этим инструментом покупатели также снижают процентную ставку в банках за счет единоразового платежа. Так ее можно уменьшить как на один, так и на несколько процентов годовых. «В тренде варианты, когда можно снизить ставку на первые год-два. Это позволяет сократить платежи по ипотеке», — уточняет эксперт.
Ранее URA.RU рассказывало, что глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина пообещала снизить ставки по ипотеке в России. Она подчеркнула, что это будет происходить по мере замедления инфляции.
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