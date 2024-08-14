14 августа 2024

Врио главы ХМАО Кухарук объявил о внедрении «ЦУР Бизнес» в Югре

© Служба новостей «URA.RU»
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Запуск пилотного проекта "ЦУР Бизнес" Кухарук обсудил во время встречи с предпринимателями ХМАО
Запуск пилотного проекта "ЦУР Бизнес" Кухарук обсудил во время встречи с предпринимателями ХМАО Фото:

Правительство ХМАО вместе с министерством экономики РФ внедрит в округе пилотный проект — платформу для обратной связи «ЦУР Бизнес». Об этом решении сообщил врио главы округа Руслан Кухарук.

«Сегодня в регионе работала команда Агентства стратегических инициатив. Обсудили решения, которые должны работать на улучшение инвестиционного климата в Югре. Большое внимание уделяем обратной связи от бизнес-сообщества, с этой целью вместе с Министерством экономического развития РФ внедряем пилотный проект — платформу обратной связи „ЦУР Бизнес“, — рассказал врио главы ХМАО в своем telegram-канале.

Врио губернатора Кухарук отметил, что в округе необходимо усилить работу на местах. Не менее важной задачей он назвал сокращение времени выдачи разрешительной документации и снижение административного давления на бизнес. 

Ранее URA.RU сообщало о планах Руслана Кухарука по работе с муниципалитетами ХМАО. В числе прочего было названо недовольство врио главы округа отчетом Агентства стратегических инициатив по инвестиционному климату в регионе. Тогда Кухарук поручил профильным ведомствам разработать план мероприятий по снижению нагрузки на бизнес и росту инфраструктуры.

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Правительство ХМАО вместе с министерством экономики РФ внедрит в округе пилотный проект — платформу для обратной связи «ЦУР Бизнес». Об этом решении сообщил врио главы округа Руслан Кухарук. «Сегодня в регионе работала команда Агентства стратегических инициатив. Обсудили решения, которые должны работать на улучшение инвестиционного климата в Югре. Большое внимание уделяем обратной связи от бизнес-сообщества, с этой целью вместе с Министерством экономического развития РФ внедряем пилотный проект — платформу обратной связи „ЦУР Бизнес“, — рассказал врио главы ХМАО в своем telegram-канале. Врио губернатора Кухарук отметил, что в округе необходимо усилить работу на местах. Не менее важной задачей он назвал сокращение времени выдачи разрешительной документации и снижение административного давления на бизнес.  Ранее URA.RU сообщало о планах Руслана Кухарука по работе с муниципалитетами ХМАО. В числе прочего было названо недовольство врио главы округа отчетом Агентства стратегических инициатив по инвестиционному климату в регионе. Тогда Кухарук поручил профильным ведомствам разработать план мероприятий по снижению нагрузки на бизнес и росту инфраструктуры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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