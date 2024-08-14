Врио главы ХМАО Кухарук объявил о внедрении «ЦУР Бизнес» в Югре

Правительство ХМАО вместе с министерством экономики РФ внедрит в округе пилотный проект — платформу для обратной связи «ЦУР Бизнес». Об этом решении сообщил врио главы округа Руслан Кухарук.
«Сегодня в регионе работала команда Агентства стратегических инициатив. Обсудили решения, которые должны работать на улучшение инвестиционного климата в Югре. Большое внимание уделяем обратной связи от бизнес-сообщества, с этой целью вместе с Министерством экономического развития РФ внедряем пилотный проект — платформу обратной связи „ЦУР Бизнес“, — рассказал врио главы ХМАО в своем telegram-канале.
Врио губернатора Кухарук отметил, что в округе необходимо усилить работу на местах. Не менее важной задачей он назвал сокращение времени выдачи разрешительной документации и снижение административного давления на бизнес.
Ранее URA.RU сообщало о планах Руслана Кухарука по работе с муниципалитетами ХМАО. В числе прочего было названо недовольство врио главы округа отчетом Агентства стратегических инициатив по инвестиционному климату в регионе. Тогда Кухарук поручил профильным ведомствам разработать план мероприятий по снижению нагрузки на бизнес и росту инфраструктуры.
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