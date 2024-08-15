В Екатеринбурге следователи поймали мигрантов, бегающих от армии. Фото

15 августа 2024 в 19:45 Размер текста - 17 +

Следователям попались пять мигрантов Фото: Илья Московец © URA.RU В Чкаловском районе Екатеринбурга 15 августа военные следователи с сотрудниками военкомата поймали пять мигрантов, уклонявшихся от службы в армии. Иностранцы работали в торговых точках, рассказали URA.RU в пресс-службе ВСУ СКР по ЦВО. «Сотрудниками военного следственного СКР по Екатеринбургскому гарнизону совместно с сотрудниками военных комендатуры и комиссариата Чкаловского района проведены мероприятия по выявлению лиц, получивших гражданство РФ, и не вставших на воинский учет. В ходе выезда удалось выявить пять таких граждан», — пояснили в ведомстве. Всех мужчин отправили в военкомат для оформления документов. Ранее правоохранители провели облаву на главном складе Ozon в Екатеринбурге, где проверили 186 иностранцев. Из них 18 человек оказались нарушителями миграционного законодательства. Нарушителям грозит выдворение за пределы РФ. Иностранцев доставили в военкомат для оформления документов Фото: пресс-служба ВСУ СКР по ЦВО Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Чкаловском районе Екатеринбурга 15 августа военные следователи с сотрудниками военкомата поймали пять мигрантов, уклонявшихся от службы в армии. Иностранцы работали в торговых точках, рассказали URA.RU в пресс-службе ВСУ СКР по ЦВО. «Сотрудниками военного следственного СКР по Екатеринбургскому гарнизону совместно с сотрудниками военных комендатуры и комиссариата Чкаловского района проведены мероприятия по выявлению лиц, получивших гражданство РФ, и не вставших на воинский учет. В ходе выезда удалось выявить пять таких граждан», — пояснили в ведомстве. Всех мужчин отправили в военкомат для оформления документов. Ранее правоохранители провели облаву на главном складе Ozon в Екатеринбурге, где проверили 186 иностранцев. Из них 18 человек оказались нарушителями миграционного законодательства. Нарушителям грозит выдворение за пределы РФ.