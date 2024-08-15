В Чкаловском районе Екатеринбурга 15 августа военные следователи с сотрудниками военкомата поймали пять мигрантов, уклонявшихся от службы в армии. Иностранцы работали в торговых точках, рассказали URA.RU в пресс-службе ВСУ СКР по ЦВО.
«Сотрудниками военного следственного СКР по Екатеринбургскому гарнизону совместно с сотрудниками военных комендатуры и комиссариата Чкаловского района проведены мероприятия по выявлению лиц, получивших гражданство РФ, и не вставших на воинский учет. В ходе выезда удалось выявить пять таких граждан», — пояснили в ведомстве. Всех мужчин отправили в военкомат для оформления документов.
Ранее правоохранители провели облаву на главном складе Ozon в Екатеринбурге, где проверили 186 иностранцев. Из них 18 человек оказались нарушителями миграционного законодательства. Нарушителям грозит выдворение за пределы РФ.
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