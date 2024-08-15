В Екатеринбурге следователи поймали мигрантов, бегающих от армии. Фото

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Рейд по мигрантам в ТРЦ «Гринвич». Екатеринбург, рейд, ск рф, следственный комитет россии, шеврон z, z патриотизм, следком, военный следственный отдел, розыск военнослужащих, уклонение от военной службы
Следователям попались пять мигрантов Фото:

В Чкаловском районе Екатеринбурга 15 августа военные следователи с сотрудниками военкомата поймали пять мигрантов, уклонявшихся от службы в армии. Иностранцы работали в торговых точках, рассказали URA.RU в пресс-службе ВСУ СКР по ЦВО.

«Сотрудниками военного следственного СКР по Екатеринбургскому гарнизону совместно с сотрудниками военных комендатуры и комиссариата Чкаловского района проведены мероприятия по выявлению лиц, получивших гражданство РФ, и не вставших на воинский учет. В ходе выезда удалось выявить пять таких граждан», — пояснили в ведомстве. Всех мужчин отправили в военкомат для оформления документов.

Ранее правоохранители провели облаву на главном складе Ozon в Екатеринбурге, где проверили 186 иностранцев. Из них 18 человек оказались нарушителями миграционного законодательства. Нарушителям грозит выдворение за пределы РФ.

Иностранцев доставили в военкомат для оформления документов
Иностранцев доставили в военкомат для оформления документов
Фото:

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В Чкаловском районе Екатеринбурга 15 августа военные следователи с сотрудниками военкомата поймали пять мигрантов, уклонявшихся от службы в армии. Иностранцы работали в торговых точках, рассказали URA.RU в пресс-службе ВСУ СКР по ЦВО. «Сотрудниками военного следственного СКР по Екатеринбургскому гарнизону совместно с сотрудниками военных комендатуры и комиссариата Чкаловского района проведены мероприятия по выявлению лиц, получивших гражданство РФ, и не вставших на воинский учет. В ходе выезда удалось выявить пять таких граждан», — пояснили в ведомстве. Всех мужчин отправили в военкомат для оформления документов. Ранее правоохранители провели облаву на главном складе Ozon в Екатеринбурге, где проверили 186 иностранцев. Из них 18 человек оказались нарушителями миграционного законодательства. Нарушителям грозит выдворение за пределы РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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