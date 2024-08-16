Российский военный отбил дрон-камикадзе прикладом автомата. Видео

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Российский солдат смог прикладом автомата отбить дрон ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российский солдат отбил вражеский беспилотник прикладом автомата. После этого дрон взорвался, но боец ВС РФ смог выжить. Об этом сообщают военкоры.

«Когда FPV врага подлетел к военному, тот, перехватил автомат за ствол и атаковал беспилотник ударом приклада. БПЛА взорвался, а наш боец чудом уцелел и побежал на позиции», — передают военкоры «Русской весны» в telegram-канале. Отмечается, что данный акт бесстрашия на самом деле опасен для российских солдат, так как дрон при контакте обычно взрывается и способен нанести осколочные ранения бойцу.

Несколько месяцев назад сообщалось о том, как российский солдат смог спасти от дронов ВСУ — уклоняясь от них. Тогда на бойца напали семь беспилотников, но не смогли нанести ему повреждений. Бывали и случаи, когда солдаты ВС РФ спасались от дронов буквально голыми руками. О таких случах писали военкоры.

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Российский солдат отбил вражеский беспилотник прикладом автомата. После этого дрон взорвался, но боец ВС РФ смог выжить. Об этом сообщают военкоры. «Когда FPV врага подлетел к военному, тот, перехватил автомат за ствол и атаковал беспилотник ударом приклада. БПЛА взорвался, а наш боец чудом уцелел и побежал на позиции», — передают военкоры «Русской весны» в telegram-канале. Отмечается, что данный акт бесстрашия на самом деле опасен для российских солдат, так как дрон при контакте обычно взрывается и способен нанести осколочные ранения бойцу. Несколько месяцев назад сообщалось о том, как российский солдат смог спасти от дронов ВСУ — уклоняясь от них. Тогда на бойца напали семь беспилотников, но не смогли нанести ему повреждений. Бывали и случаи, когда солдаты ВС РФ спасались от дронов буквально голыми руками. О таких случах писали военкоры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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