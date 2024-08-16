Российский военный отбил дрон-камикадзе прикладом автомата. Видео

16 августа 2024 в 12:45 Размер текста - 17 +

Российский солдат смог прикладом автомата отбить дрон ВСУ Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российский солдат отбил вражеский беспилотник прикладом автомата. После этого дрон взорвался, но боец ВС РФ смог выжить. Об этом сообщают военкоры. «Когда FPV врага подлетел к военному, тот, перехватил автомат за ствол и атаковал беспилотник ударом приклада. БПЛА взорвался, а наш боец чудом уцелел и побежал на позиции», — передают военкоры «Русской весны» в telegram-канале. Отмечается, что данный акт бесстрашия на самом деле опасен для российских солдат, так как дрон при контакте обычно взрывается и способен нанести осколочные ранения бойцу. Несколько месяцев назад сообщалось о том, как российский солдат смог спасти от дронов ВСУ — уклоняясь от них. Тогда на бойца напали семь беспилотников, но не смогли нанести ему повреждений. Бывали и случаи, когда солдаты ВС РФ спасались от дронов буквально голыми руками. О таких случах писали военкоры. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский солдат отбил вражеский беспилотник прикладом автомата. После этого дрон взорвался, но боец ВС РФ смог выжить. Об этом сообщают военкоры. «Когда FPV врага подлетел к военному, тот, перехватил автомат за ствол и атаковал беспилотник ударом приклада. БПЛА взорвался, а наш боец чудом уцелел и побежал на позиции», — передают военкоры «Русской весны» в telegram-канале. Отмечается, что данный акт бесстрашия на самом деле опасен для российских солдат, так как дрон при контакте обычно взрывается и способен нанести осколочные ранения бойцу. Несколько месяцев назад сообщалось о том, как российский солдат смог спасти от дронов ВСУ — уклоняясь от них. Тогда на бойца напали семь беспилотников, но не смогли нанести ему повреждений. Бывали и случаи, когда солдаты ВС РФ спасались от дронов буквально голыми руками. О таких случах писали военкоры.