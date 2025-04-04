У россиян пропал интерес к импортным автомобилям

Минпромторг: продажи импортных автомобилей в России в марте упали на 59%
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Продажи импортных автомобилей в России в марте упали на 59%
Продажи импортных автомобилей в России в марте упали на 59% Фото:

Продажи импортных автомобилей в России в марте 2025 года снизились на 59% по сравнению с тем же периодом прошлого года, составив 40,5 тысячи единиц. Об этом сообщили в Минпромторге со ссылкой на аналитическую компанию ППК. Продажи отечественных автомобилей также показали спад — на 26%, до 52,8 тысячи штук.

«В марте 2025 года реализовано 40,5 тысячи импортных автомобилей (на 59% меньше, чем за март 2024 года) и 52,8 тысячи автомобилей, произведенных в России (на 26% меньше, чем в марте 2024 года)», — говорится в сообщении ведомства. Текст передает РИА Новости.

Для анализа данных о продажах автомобилей использовалась система электронных паспортов транспортных средств. Это позволяет точно отслеживать динамику рынка и обеспечивает актуальность предоставляемой информации.

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Продажи импортных автомобилей в России в марте 2025 года снизились на 59% по сравнению с тем же периодом прошлого года, составив 40,5 тысячи единиц. Об этом сообщили в Минпромторге со ссылкой на аналитическую компанию ППК. Продажи отечественных автомобилей также показали спад — на 26%, до 52,8 тысячи штук. «В марте 2025 года реализовано 40,5 тысячи импортных автомобилей (на 59% меньше, чем за март 2024 года) и 52,8 тысячи автомобилей, произведенных в России (на 26% меньше, чем в марте 2024 года)», — говорится в сообщении ведомства. Текст передает РИА Новости. Для анализа данных о продажах автомобилей использовалась система электронных паспортов транспортных средств. Это позволяет точно отслеживать динамику рынка и обеспечивает актуальность предоставляемой информации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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