У россиян пропал интерес к импортным автомобилям

Продажи импортных автомобилей в России в марте 2025 года снизились на 59% по сравнению с тем же периодом прошлого года, составив 40,5 тысячи единиц. Об этом сообщили в Минпромторге со ссылкой на аналитическую компанию ППК. Продажи отечественных автомобилей также показали спад — на 26%, до 52,8 тысячи штук.
«В марте 2025 года реализовано 40,5 тысячи импортных автомобилей (на 59% меньше, чем за март 2024 года) и 52,8 тысячи автомобилей, произведенных в России (на 26% меньше, чем в марте 2024 года)», — говорится в сообщении ведомства. Текст передает РИА Новости.
Для анализа данных о продажах автомобилей использовалась система электронных паспортов транспортных средств. Это позволяет точно отслеживать динамику рынка и обеспечивает актуальность предоставляемой информации.
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