Овечкин впервые прокомментировал повтор рекорда с Гретцки

Овечкин передал привет России
Хоккеист и командир «Вашингтон Кэпиталз» из России Александр Овечкин впервые прокомментировал достижение мирового рекорда нападающего Уэйна Гретцки. Его слова публикуют СМИ.
«России привет, спасибо, что болеете!» — сказал Александр Овечкин, его слова публикует РИА Новости. Ранее Гретцки поздравил российского хоккеиста с повтором его мирового рекорда — 864 гола за карьеру.
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