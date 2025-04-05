Овечкин впервые прокомментировал повтор рекорда с Гретцки

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Овечкин передал привет России
Овечкин передал привет России Фото:

Хоккеист и командир «Вашингтон Кэпиталз» из России Александр Овечкин впервые прокомментировал достижение мирового рекорда нападающего Уэйна Гретцки. Его слова публикуют СМИ.

«России привет, спасибо, что болеете!» — сказал Александр Овечкин, его слова публикует РИА Новости. Ранее Гретцки поздравил российского хоккеиста с повтором его мирового рекорда — 864 гола за карьеру.

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Хоккеист и командир «Вашингтон Кэпиталз» из России Александр Овечкин впервые прокомментировал достижение мирового рекорда нападающего Уэйна Гретцки. Его слова публикуют СМИ. «России привет, спасибо, что болеете!» — сказал Александр Овечкин, его слова публикует РИА Новости. Ранее Гретцки поздравил российского хоккеиста с повтором его мирового рекорда — 864 гола за карьеру.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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