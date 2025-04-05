Воронежскую область атаковали 10 украинских БПЛА

ВСУ атаковали Воронежскую область 10 дронами в ночь на пятое апреля, все БПЛА были подавлены средствами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«„Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области было обнаружено, уничтожено и подавлено не менее 10 БПЛА“, — написал Александр Гусев в своем telegram-канале. Предварительно, жертв и разрушений на земле нет. В настоящее время опасность атаки беспилотников отменена в Воронежской области.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.