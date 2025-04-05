Воронежскую область атаковали 10 украинских БПЛА

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ПВО и РЭБ уничтожили уничтожили 10 дронов в Воронежской области
ПВО и РЭБ уничтожили уничтожили 10 дронов в Воронежской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ атаковали Воронежскую область 10 дронами в ночь на пятое апреля, все БПЛА были подавлены средствами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«„Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области было обнаружено, уничтожено и подавлено не менее 10 БПЛА“, — написал Александр Гусев в своем telegram-канале. Предварительно, жертв и разрушений на земле нет. В настоящее время опасность атаки беспилотников отменена в Воронежской области.

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ВСУ атаковали Воронежскую область 10 дронами в ночь на пятое апреля, все БПЛА были подавлены средствами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. «„Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области было обнаружено, уничтожено и подавлено не менее 10 БПЛА“, — написал Александр Гусев в своем telegram-канале. Предварительно, жертв и разрушений на земле нет. В настоящее время опасность атаки беспилотников отменена в Воронежской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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