Ким Кардашьян снялась без трусов на фоне развода Канье Уэста

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Ким Кардашьян снялась без трусов
Ким Кардашьян снялась без трусов Фото:

Известная телезвезда и основательница бренда Skims Ким Кардашьян опубликовала на своей странице в одной из соцсетей серию откровенных фотографий. Это произошло на фоне новостей о расставании ее бывшего супруга рэпера Канье Уэста с дизайнером Бьянкой Цензори. Кардашьян позировала в меховом кроп-топе, сидя на полу гардеробной комнаты без трусов.

Публикация вызвала активное обсуждение среди пользователей социальной сети. В комментариях посетители не только выразили свое мнение о снимках, но и пошутили на тему внешнего вида знаменитости. «Это напоминает мне другую женщину, но я не буду произносить ее имя», — иронично заметил один из комментаторов.

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Известная телезвезда и основательница бренда Skims Ким Кардашьян опубликовала на своей странице в одной из соцсетей серию откровенных фотографий. Это произошло на фоне новостей о расставании ее бывшего супруга рэпера Канье Уэста с дизайнером Бьянкой Цензори. Кардашьян позировала в меховом кроп-топе, сидя на полу гардеробной комнаты без трусов. Публикация вызвала активное обсуждение среди пользователей социальной сети. В комментариях посетители не только выразили свое мнение о снимках, но и пошутили на тему внешнего вида знаменитости. «Это напоминает мне другую женщину, но я не буду произносить ее имя», — иронично заметил один из комментаторов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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