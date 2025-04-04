Ким Кардашьян снялась без трусов на фоне развода Канье Уэста

Известная телезвезда и основательница бренда Skims Ким Кардашьян опубликовала на своей странице в одной из соцсетей серию откровенных фотографий. Это произошло на фоне новостей о расставании ее бывшего супруга рэпера Канье Уэста с дизайнером Бьянкой Цензори. Кардашьян позировала в меховом кроп-топе, сидя на полу гардеробной комнаты без трусов.
Публикация вызвала активное обсуждение среди пользователей социальной сети. В комментариях посетители не только выразили свое мнение о снимках, но и пошутили на тему внешнего вида знаменитости. «Это напоминает мне другую женщину, но я не буду произносить ее имя», — иронично заметил один из комментаторов.
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