18 августа 2024
17 августа 2024

В Тобольске определились с местами, где власти не хотят видеть самокатчиков

В Тобольске запретят ездить на самокатах в части парков и скверов
© Служба новостей «URA.RU»
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Самокатчикам придется снижать скорость в парках, а в некоторых местах и вовсе отказаться от этого вида транспорта
Самокатчикам придется снижать скорость в парках, а в некоторых местах и вовсе отказаться от этого вида транспорта Фото:

В Тобольске составили список мест, где будет запрещено ездить на арендованных электросамокатах, а также перечень медленных зон. Проект соответствующего постановления есть в распоряжении URA.RU.

«Зоны запрета эксплуатации прокатных электрических самокатов утверждаются на следующих территориях: объекты культурного наследия, связанные с событиями, участниками и ветеранами Великой Отечественной войны и иными боевыми действиями, территории, обозначенные знаками „Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено“, а также территорий (части территорий) парков, скверов, площадей, бульваров, набережных, на которой отсутствуют велосипедные дорожки или тротуары, шириной более полутора метров», — говорится в проекте документа. Постановление находится на обсуждении по 21 августа.

Также в нем представлен список медленных зон, где скорость самокатов не должна превышать 10 км/ч. В перечень вошли:

  • места массового скопления людей, в том числе парки, скверы, площади, бульвары, набережные;
  • жилые зоны, на территории которых въезды и выезды обозначены знаками «Жилая зона» и «Конец жилой зоны» и на которых были выявлены происшествия, повлекшие причинение вреда здоровью или причинение ущерба имуществу при использовании самокатов;
  • пешеходные переходы, путепроводы и автомобильные мосты.

Ранее URA.RU писало, что в столице Тюменской области каждое третье ДТП связано с электросамокатами. Бороться с безответственными любителями этого вида транспорта тюменцы могут через telegram-бот, после чего арендаторы СИМ могут получить штрафы до 100 000 рублей.

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В Тобольске составили список мест, где будет запрещено ездить на арендованных электросамокатах, а также перечень медленных зон. Проект соответствующего постановления есть в распоряжении URA.RU. «Зоны запрета эксплуатации прокатных электрических самокатов утверждаются на следующих территориях: объекты культурного наследия, связанные с событиями, участниками и ветеранами Великой Отечественной войны и иными боевыми действиями, территории, обозначенные знаками „Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено“, а также территорий (части территорий) парков, скверов, площадей, бульваров, набережных, на которой отсутствуют велосипедные дорожки или тротуары, шириной более полутора метров», — говорится в проекте документа. Постановление находится на обсуждении по 21 августа. Также в нем представлен список медленных зон, где скорость самокатов не должна превышать 10 км/ч. В перечень вошли: Ранее URA.RU писало, что в столице Тюменской области каждое третье ДТП связано с электросамокатами. Бороться с безответственными любителями этого вида транспорта тюменцы могут через telegram-бот, после чего арендаторы СИМ могут получить штрафы до 100 000 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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