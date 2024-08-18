В Тобольске определились с местами, где власти не хотят видеть самокатчиков

В Тобольске составили список мест, где будет запрещено ездить на арендованных электросамокатах, а также перечень медленных зон. Проект соответствующего постановления есть в распоряжении URA.RU.
«Зоны запрета эксплуатации прокатных электрических самокатов утверждаются на следующих территориях: объекты культурного наследия, связанные с событиями, участниками и ветеранами Великой Отечественной войны и иными боевыми действиями, территории, обозначенные знаками „Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено“, а также территорий (части территорий) парков, скверов, площадей, бульваров, набережных, на которой отсутствуют велосипедные дорожки или тротуары, шириной более полутора метров», — говорится в проекте документа. Постановление находится на обсуждении по 21 августа.
Также в нем представлен список медленных зон, где скорость самокатов не должна превышать 10 км/ч. В перечень вошли:
- места массового скопления людей, в том числе парки, скверы, площади, бульвары, набережные;
- жилые зоны, на территории которых въезды и выезды обозначены знаками «Жилая зона» и «Конец жилой зоны» и на которых были выявлены происшествия, повлекшие причинение вреда здоровью или причинение ущерба имуществу при использовании самокатов;
- пешеходные переходы, путепроводы и автомобильные мосты.
Ранее URA.RU писало, что в столице Тюменской области каждое третье ДТП связано с электросамокатами. Бороться с безответственными любителями этого вида транспорта тюменцы могут через telegram-бот, после чего арендаторы СИМ могут получить штрафы до 100 000 рублей.
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