17 августа 2024

Водитель иномарки насмерть сбил женщину в Екатеринбурге. Фото

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Женщина скончалась до приезда скорой помощи (архивное фото) Фото:

Трагический инцидент случился на улице 8 Марта в Екатеринбурге. Водитель «Тойоты Креста» насмерть сбил женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. Об этом сообщили в ГИБДД Свердловской области.

«33-летний мужчина, управляя автомобилем „Тойота Креста“, двигаясь по улице 8 Марта, допустил наезд на женщину-пешехода, которая пересекала проезжую часть дороги в неустановленном месте слева направо по ходу движения автомашины», — сказано в telegram-канале ведомства. Женщина получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась до приезда скорой помощи.

Личность погибшей женщины устанавливается. Полиция начала расследование по факту ДТП.

Фото:

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Трагический инцидент случился на улице 8 Марта в Екатеринбурге. Водитель «Тойоты Креста» насмерть сбил женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. Об этом сообщили в ГИБДД Свердловской области. «33-летний мужчина, управляя автомобилем „Тойота Креста“, двигаясь по улице 8 Марта, допустил наезд на женщину-пешехода, которая пересекала проезжую часть дороги в неустановленном месте слева направо по ходу движения автомашины», — сказано в telegram-канале ведомства. Женщина получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась до приезда скорой помощи. Личность погибшей женщины устанавливается. Полиция начала расследование по факту ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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