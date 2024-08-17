Трагический инцидент случился на улице 8 Марта в Екатеринбурге. Водитель «Тойоты Креста» насмерть сбил женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. Об этом сообщили в ГИБДД Свердловской области.
«33-летний мужчина, управляя автомобилем „Тойота Креста“, двигаясь по улице 8 Марта, допустил наезд на женщину-пешехода, которая пересекала проезжую часть дороги в неустановленном месте слева направо по ходу движения автомашины», — сказано в telegram-канале ведомства. Женщина получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась до приезда скорой помощи.
Личность погибшей женщины устанавливается. Полиция начала расследование по факту ДТП.
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