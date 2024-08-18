18 августа 2024

Прокуратура отбирает мусорный полигон под Екатеринбургом после коллапса в семи городах

Прокуратура требует аннулировать сделку по ревдинскому полигону
© Служба новостей «URA.RU»
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Несколько городов оказались завалены мусором после закрытия ревдинского полигона Фото:
новость из сюжета
Мусорный коллапс в Первоуральске

В суд поступил иск о признании недействительной сделки по продаже ревдинского полигона, из-за закрытия которого в семи городах на западе Свердловской области произошел мусорный коллапс. На время разбирательств собственнику — компании «Горкомхоз» — запретили проводить любые регистрационные действия с полигоном, следует из определения свердловского Арбитражного суда.

«Заместитель прокурора Свердловской области […] обратился с исковым заявлением к администрации городского округа Ревда, ООО „Горкомхоз“ о признании недействительным (ничтожным) договора купли-продажи земельного участка […], применить последствия недействительности сделки, обязав „Горкомхоз“ вернуть МУГИСО земельный участок, а администрацию Ревды вернуть выкупную стоимость земельного участка в размере 12,5 млн рублей», — говорится в документе.

Этот полигон «Горкомхоз» купил у местных властей в 2014 году. На время судебных разбирательств собственнику запрещено передавать права на него и проводить любые сделки. Рассмотрение иска назначено на 11 сентября.

Проблема с вывозом мусора в Первоуральске, Ревде, Дегтярске, Полевском, Кировграде, Новоуральске и Верхнем Тагиле тянется не один год, а в конце мая ситуация усугубилась. Чтобы привлечь внимание к ней, местные жители выставляли таблички у стихийных свалок — с обращениями к мэру города Игорю Кабцу и дружественному ему депутату заксобрания от территории Алексею Дронову. В июле ситуация достигла апогея. Из-за закрытия ревдинского полигона города буквально оказались завалены отходами. В Первоуральск с инспекцией приезжал замгенпрокурора РФ Сергей Зайцев, было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 201 (злоупотребление полномочиями) и части 1 статьи 238 (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) УК РФ. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.

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В суд поступил иск о признании недействительной сделки по продаже ревдинского полигона, из-за закрытия которого в семи городах на западе Свердловской области произошел мусорный коллапс. На время разбирательств собственнику — компании «Горкомхоз» — запретили проводить любые регистрационные действия с полигоном, следует из определения свердловского Арбитражного суда. «Заместитель прокурора Свердловской области […] обратился с исковым заявлением к администрации городского округа Ревда, ООО „Горкомхоз“ о признании недействительным (ничтожным) договора купли-продажи земельного участка […], применить последствия недействительности сделки, обязав „Горкомхоз“ вернуть МУГИСО земельный участок, а администрацию Ревды вернуть выкупную стоимость земельного участка в размере 12,5 млн рублей», — говорится в документе. Этот полигон «Горкомхоз» купил у местных властей в 2014 году. На время судебных разбирательств собственнику запрещено передавать права на него и проводить любые сделки. Рассмотрение иска назначено на 11 сентября. Проблема с вывозом мусора в Первоуральске, Ревде, Дегтярске, Полевском, Кировграде, Новоуральске и Верхнем Тагиле тянется не один год, а в конце мая ситуация усугубилась. Чтобы привлечь внимание к ней, местные жители выставляли таблички у стихийных свалок — с обращениями к мэру города Игорю Кабцу и дружественному ему депутату заксобрания от территории Алексею Дронову. В июле ситуация достигла апогея. Из-за закрытия ревдинского полигона города буквально оказались завалены отходами. В Первоуральск с инспекцией приезжал замгенпрокурора РФ Сергей Зайцев, было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 201 (злоупотребление полномочиями) и части 1 статьи 238 (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) УК РФ. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.
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