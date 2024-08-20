20 августа 2024

В ресторанах ХМАО начали подавать коктейли в гигантских стеклянных сумках. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В югорских ресторанах появились коктейли с необычной подачей
В югорских ресторанах появились коктейли с необычной подачей Фото:

В ресторанах Сургута и Нижневартовска начали продавать коктейли в гигантских стеклянных сумках. Подача напитков в такой посуде стала популярна в Москве, а в ХМАО такой тренд появился недавно.

«Такие сумочки у нас появились в августе. Это лимитированное спецпредложение. Вероятно, оно войдет в постоянное меню. Новинка интересует многих гостей», — сообщили URA.RU в одном из югорских ресторанов.

Необычная подача коктейлей сначала появилась в столичных барах и ресторанах. Постепенно тренд дошел до других крупных российских городов.

Ранее URA.RU рассказывало о других гастрономических новинках в ХМАО. Среди них, например, плоские круассаны и летний напиток — бабл-ти.

В ресторанах ХМАО появились коктейли в гигантских стеклянных сумках
В ресторанах ХМАО появились коктейли в гигантских стеклянных сумках
Фото:

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В ресторанах Сургута и Нижневартовска начали продавать коктейли в гигантских стеклянных сумках. Подача напитков в такой посуде стала популярна в Москве, а в ХМАО такой тренд появился недавно. «Такие сумочки у нас появились в августе. Это лимитированное спецпредложение. Вероятно, оно войдет в постоянное меню. Новинка интересует многих гостей», — сообщили URA.RU в одном из югорских ресторанов. Необычная подача коктейлей сначала появилась в столичных барах и ресторанах. Постепенно тренд дошел до других крупных российских городов. Ранее URA.RU рассказывало о других гастрономических новинках в ХМАО. Среди них, например, плоские круассаны и летний напиток — бабл-ти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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