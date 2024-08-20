В ресторанах Сургута и Нижневартовска начали продавать коктейли в гигантских стеклянных сумках. Подача напитков в такой посуде стала популярна в Москве, а в ХМАО такой тренд появился недавно.
«Такие сумочки у нас появились в августе. Это лимитированное спецпредложение. Вероятно, оно войдет в постоянное меню. Новинка интересует многих гостей», — сообщили URA.RU в одном из югорских ресторанов.
Необычная подача коктейлей сначала появилась в столичных барах и ресторанах. Постепенно тренд дошел до других крупных российских городов.
Ранее URA.RU рассказывало о других гастрономических новинках в ХМАО. Среди них, например, плоские круассаны и летний напиток — бабл-ти.
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