Свердловчанка нашла мертвым бывшего мужа в гараже его новой супруги

22 августа 2024 в 01:00 Размер текста - 17 +

Экс-супруга погибшего заявила, что в гараже не было света и защелки (фото из архива) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Екатеринбурге найдено тело 39-летнего мужчины, который пропал 13 августа. Его бывшая жена Евгения обнаружила его в гараже нынешней супруги. На протяжении года мужчина жаловался на плохое самочувствие и боялся, что его травят. Информация об этом появилась в СМИ. «Михаил уехал из дома на своем автомобиле 13 августа. Поиском занялась его бывшая жена — пара продолжала общаться после развода… Внезапно он перестал отвечать на звонки, и Евгения забила тревогу. При этом, отмечает девушка, нынешняя супруга мужчины не проявила интереса к пропаже мужа. 16 августа Евгения и ее друзья, которые помогали в поисках, нашли автомобиль пропавшего. Он был припаркован у гаража на Алтайской улице. Сам Михаил (уже мертвый — прим. URA.RU) оказался в гараже своей нынешней супруги», — пишет E1.ru. Отмечается, что следователи подозревают суицид. По словам нынешней супруги погибшего, ключей от гаража у него не было. А Евгения заявила, что внутри отсутствовали свет и защелка. Она также сообщила, что подала заявление для возбуждения уголовного дела. Когда полиция вызвала нынешнюю жену Михаила, та обвинила его в неадекватном поведении, но на вопрос о том, почему она не искала его после пропажи, не последовало ответа. Евгения сообщила, что Михаил не имел проблем с законом и не злоупотреблял алкоголем, но выражал опасения по поводу своего здоровья и возможного отравления. Она ждет результатов судмедэкспертизы и утверждает, что после его смерти кто-то читал сообщения в его мессенджере. «Телефон мужчины так и не нашли. При этом последние сообщения, которые девушка отправила ему в мессенджере, были прочитаны уже после смерти Михаила — 17 августа», — сказано в тексте. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Следственный комитет. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге найдено тело 39-летнего мужчины, который пропал 13 августа. Его бывшая жена Евгения обнаружила его в гараже нынешней супруги. На протяжении года мужчина жаловался на плохое самочувствие и боялся, что его травят. Информация об этом появилась в СМИ. «Михаил уехал из дома на своем автомобиле 13 августа. Поиском занялась его бывшая жена — пара продолжала общаться после развода… Внезапно он перестал отвечать на звонки, и Евгения забила тревогу. При этом, отмечает девушка, нынешняя супруга мужчины не проявила интереса к пропаже мужа. 16 августа Евгения и ее друзья, которые помогали в поисках, нашли автомобиль пропавшего. Он был припаркован у гаража на Алтайской улице. Сам Михаил (уже мертвый — прим. URA.RU) оказался в гараже своей нынешней супруги», — пишет E1.ru. Отмечается, что следователи подозревают суицид. По словам нынешней супруги погибшего, ключей от гаража у него не было. А Евгения заявила, что внутри отсутствовали свет и защелка. Она также сообщила, что подала заявление для возбуждения уголовного дела. Когда полиция вызвала нынешнюю жену Михаила, та обвинила его в неадекватном поведении, но на вопрос о том, почему она не искала его после пропажи, не последовало ответа. Евгения сообщила, что Михаил не имел проблем с законом и не злоупотреблял алкоголем, но выражал опасения по поводу своего здоровья и возможного отравления. Она ждет результатов судмедэкспертизы и утверждает, что после его смерти кто-то читал сообщения в его мессенджере. «Телефон мужчины так и не нашли. При этом последние сообщения, которые девушка отправила ему в мессенджере, были прочитаны уже после смерти Михаила — 17 августа», — сказано в тексте. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Следственный комитет. Ответ ожидается.