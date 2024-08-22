В Свердловской области дорожает хлеб. Инфографика

В Свердловской области подорожал ржаной и пшеничный хлеб

22 августа 2024 в 18:15 Размер текста - 17 +

Ржаной хлеб подорожал на 9,9% за семь месяцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Свердловской области за восемь месяцев текущего года подорожали ржаной и пшеничный хлеб на 9,9%, 5,9% соответственно. Статистика по каждому месяцу опубликована на сайте Свердловскстата. Подробнее об изменениях цен — в инфографике URA.RU. Судя по данным Свердловскстата, заметнее всего подорожал ржаной хлеб, он вырос в цене на 8,82 рубля. Цена пшеничного хлеба выросла на 6,72 рубля. Стоит отметить, что средняя стоимость в отчетах указана за килограмм продукта. Так, например, в некоторых розничных сетях Екатеринбурга 600 грамм хлеба из ржаной муки стоит 59,99 рублей — килограмм хлеба можно будет купить за 100 рублей. Пшеничный хлеб весом 300 грамм продают за 41,99 рублей, соответственно, один килограмм будет стоить в среднем 140 рублей. В августе цены снизились на пшеничный хлеб URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области за восемь месяцев текущего года подорожали ржаной и пшеничный хлеб на 9,9%, 5,9% соответственно. Статистика по каждому месяцу опубликована на сайте Свердловскстата. Подробнее об изменениях цен — в инфографике URA.RU. Судя по данным Свердловскстата, заметнее всего подорожал ржаной хлеб, он вырос в цене на 8,82 рубля. Цена пшеничного хлеба выросла на 6,72 рубля. Стоит отметить, что средняя стоимость в отчетах указана за килограмм продукта. Так, например, в некоторых розничных сетях Екатеринбурга 600 грамм хлеба из ржаной муки стоит 59,99 рублей — килограмм хлеба можно будет купить за 100 рублей. Пшеничный хлеб весом 300 грамм продают за 41,99 рублей, соответственно, один килограмм будет стоить в среднем 140 рублей.