В Свердловской области дорожает хлеб. Инфографика

В Свердловской области подорожал ржаной и пшеничный хлеб
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Шоколад. Курган, хлеб, черный
Ржаной хлеб подорожал на 9,9% за семь месяцев Фото:

В Свердловской области за восемь месяцев текущего года подорожали ржаной и пшеничный хлеб на 9,9%, 5,9% соответственно. Статистика по каждому месяцу опубликована на сайте Свердловскстата. Подробнее об изменениях цен — в инфографике URA.RU.

Судя по данным Свердловскстата, заметнее всего подорожал ржаной хлеб, он вырос в цене на 8,82 рубля. Цена пшеничного хлеба выросла на 6,72 рубля. Стоит отметить, что средняя стоимость в отчетах указана за килограмм продукта.

Так, например, в некоторых розничных сетях Екатеринбурга 600 грамм хлеба из ржаной муки стоит 59,99 рублей — килограмм хлеба можно будет купить за 100 рублей. Пшеничный хлеб весом 300 грамм продают за 41,99 рублей, соответственно, один килограмм будет стоить в среднем 140 рублей.

В августе цены снизились на пшеничный хлеб
В августе цены снизились на пшеничный хлеб

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В Свердловской области за восемь месяцев текущего года подорожали ржаной и пшеничный хлеб на 9,9%, 5,9% соответственно. Статистика по каждому месяцу опубликована на сайте Свердловскстата. Подробнее об изменениях цен — в инфографике URA.RU. Судя по данным Свердловскстата, заметнее всего подорожал ржаной хлеб, он вырос в цене на 8,82 рубля. Цена пшеничного хлеба выросла на 6,72 рубля. Стоит отметить, что средняя стоимость в отчетах указана за килограмм продукта. Так, например, в некоторых розничных сетях Екатеринбурга 600 грамм хлеба из ржаной муки стоит 59,99 рублей — килограмм хлеба можно будет купить за 100 рублей. Пшеничный хлеб весом 300 грамм продают за 41,99 рублей, соответственно, один килограмм будет стоить в среднем 140 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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