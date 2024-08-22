«Бабки некуда деть?»: екатеринбуржцев взбесили планы миллиардера на берег Шарташа. Скрин

Екатеринбуржцы высказались против строительства ЖК на правом берегу Шарташа

22 августа 2024 в 23:32 Размер текста - 17 +

Новый ЖК намерены возвести на правом берегу водоема Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Екатеринбуржцы остро отреагировали на план построить на правом берегу озера Шарташ (со стороны улицы Изоплитной) новый жилой комплекс, который вынашивает компания «Атомстройкомплекс» миллиардера Валерия Ананьева. Негодование они высказали в telegram-канале « Екатское чтиво ». «Конец Шарташу», — прокомментировал пользователь с ником «Н. В. Белозеров». «Ваще без зеленой зоны решили Шарташ оставить… Бабло решает все что ли…» — задался вопросом «Олег». «Не надо такое строить, пожалуйста», — взывает ElenaBorodina8. «Бабки некуда тебе деть? Дак пожертвования сделай. <…> Этих муравейников и так полно в городе. Новость по теме Миллиардер решил воткнуть гигантский ЖК на берегу Шарташа. Фото Недовольных оказалось достаточно и в комментариях под новостью URA.RU от 21 августа. «Планы изуродовать берега Шарташа бетонными коробами — это откровенное хамство по отношению к городу и горожанам», — возмутился читатель Владислав. «Озеро Шарташ и так умирает, стало грязным, и в нем случается массовый мор рыбы», — написал Георгий. О том, что «Атомстройкомплекс» (в лице ООО «Специализированный застройщик „АТОМ-Шарташ“») обратился в мэрию с просьбой поменять статус принадлежащих ему участков на правом берегу озера Шарташ на «Ж-5 — зона многоэтажной жилой застройки», стало известно накануне вечером. Согласно рендерам, предполагается возвести четыре секции переменной этажности (от семи до 26). В мэрии проект отправили на доработку. Аудитория telegram-канала негативно восприняла идею о строительстве высотки на берегу Шарташа https://t.me/EkatskoeChtivo Екатеринбуржцы надеются, что берег Шарташа удастся отстоять от застройки https://t.me/EkatskoeChtivo Мнения читателей разделились, одним проект понравился, другие переживают за застройку лесной зоны https://ura.news/news/1052808106 Некоторые высказали мнение, что новый ЖК будет недоступен для обычных горожан https://ura.news/news/1052808106 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбуржцы остро отреагировали на план построить на правом берегу озера Шарташ (со стороны улицы Изоплитной) новый жилой комплекс, который вынашивает компания «Атомстройкомплекс» миллиардера Валерия Ананьева. Негодование они высказали в telegram-канале «Екатское чтиво». «Конец Шарташу», — прокомментировал пользователь с ником «Н. В. Белозеров». «Ваще без зеленой зоны решили Шарташ оставить… Бабло решает все что ли…» — задался вопросом «Олег». «Не надо такое строить, пожалуйста», — взывает ElenaBorodina8. «Бабки некуда тебе деть? Дак пожертвования сделай. <…> Этих муравейников и так полно в городе. Недовольных оказалось достаточно и в комментариях под новостью URA.RU от 21 августа. «Планы изуродовать берега Шарташа бетонными коробами — это откровенное хамство по отношению к городу и горожанам», — возмутился читатель Владислав. «Озеро Шарташ и так умирает, стало грязным, и в нем случается массовый мор рыбы», — написал Георгий. О том, что «Атомстройкомплекс» (в лице ООО «Специализированный застройщик „АТОМ-Шарташ“») обратился в мэрию с просьбой поменять статус принадлежащих ему участков на правом берегу озера Шарташ на «Ж-5 — зона многоэтажной жилой застройки», стало известно накануне вечером. Согласно рендерам, предполагается возвести четыре секции переменной этажности (от семи до 26). В мэрии проект отправили на доработку.