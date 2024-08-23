23 августа 2024

ЕКАД встал в глухую пробку из-за смертельной аварии. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пробка возникла на первом километре ЕКАДа
Пробка возникла на первом километре ЕКАДа Фото:

На Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) утром 24 августа произошло смертельное ДТП — водитель Volkswagen Polo влетел в грузовой тягач. В результате аварии пассажир иномарки скончалась на месте, сообщили в региональной Госавтоинспекции. По словам очевидцев, из-за ДТП на трассе появилась длинная пробка.

«Водитель автомашины Volkswagen Polo, двигаясь по ЕКАД, не обеспечил постоянный контроль за движением машины, вследствие чего допустил наезд на стоящий в правой полосе в связи с поломкой грузовой тягач IVECO STRALIS в составе с полуприцепом», — говорится в telegram-канале ведомства. Пассажир иномарки — жительница Первоуральска 1983 года рождения — скончалась до прибытия скорой помощи, водитель машины госпитализирован.

Очевидцы сообщили telegram-каналу «Екатеринбург с огоньком», что на трассе появилась длинная пробка. На опубликованном каналом видео заметен затор из машин. На месте происшествия сотрудники полиции проводят процессуальные действия. Точные причины аварии будут установлены в ходе расследования.

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На Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) утром 24 августа произошло смертельное ДТП — водитель Volkswagen Polo влетел в грузовой тягач. В результате аварии пассажир иномарки скончалась на месте, сообщили в региональной Госавтоинспекции. По словам очевидцев, из-за ДТП на трассе появилась длинная пробка. «Водитель автомашины Volkswagen Polo, двигаясь по ЕКАД, не обеспечил постоянный контроль за движением машины, вследствие чего допустил наезд на стоящий в правой полосе в связи с поломкой грузовой тягач IVECO STRALIS в составе с полуприцепом», — говорится в telegram-канале ведомства. Пассажир иномарки — жительница Первоуральска 1983 года рождения — скончалась до прибытия скорой помощи, водитель машины госпитализирован. Очевидцы сообщили telegram-каналу «Екатеринбург с огоньком», что на трассе появилась длинная пробка. На опубликованном каналом видео заметен затор из машин. На месте происшествия сотрудники полиции проводят процессуальные действия. Точные причины аварии будут установлены в ходе расследования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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