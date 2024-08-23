На Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) утром 24 августа произошло смертельное ДТП — водитель Volkswagen Polo влетел в грузовой тягач. В результате аварии пассажир иномарки скончалась на месте, сообщили в региональной Госавтоинспекции. По словам очевидцев, из-за ДТП на трассе появилась длинная пробка.
«Водитель автомашины Volkswagen Polo, двигаясь по ЕКАД, не обеспечил постоянный контроль за движением машины, вследствие чего допустил наезд на стоящий в правой полосе в связи с поломкой грузовой тягач IVECO STRALIS в составе с полуприцепом», — говорится в telegram-канале ведомства. Пассажир иномарки — жительница Первоуральска 1983 года рождения — скончалась до прибытия скорой помощи, водитель машины госпитализирован.
Очевидцы сообщили telegram-каналу «Екатеринбург с огоньком», что на трассе появилась длинная пробка. На опубликованном каналом видео заметен затор из машин. На месте происшествия сотрудники полиции проводят процессуальные действия. Точные причины аварии будут установлены в ходе расследования.
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