Махонин поручил оказать матпомощь пострадавшим при взрыве дома в Кизеле

24 августа 2024 в 10:13 Размер текста - 17 +

Махонин дал указание помочь пострадавшим от взрыва газа жителям Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил оперативно проработать вопрос об оказании материальной помощи жителям взорвавшегося дома в Кизеле. Об этом глава региона рассказал на совещании. «Поручил зампреду правительства совместно с региональным Минтрудом и соцразвития оперативно решить вопрос об оказании материальной помощи пострадавшим от взрыва газа в многоквартирном доме в Кизеле. Решается вопрос о дальнейшей судьбе дома», — передает «Комсомольская правда-Пермь» со ссылкой на заявление губернатора Прикамья. Ранее в Кизеле завершились аварийно-спасательные работы по ликвидации последствий взрыва газа в жилом доме. Погибших в результате происшествия нет, но один мужчина попал в больницу. Эвакуированные жильцы находятся у родственников и в пунктах временного размещения, отметили в МЧС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил оперативно проработать вопрос об оказании материальной помощи жителям взорвавшегося дома в Кизеле. Об этом глава региона рассказал на совещании. «Поручил зампреду правительства совместно с региональным Минтрудом и соцразвития оперативно решить вопрос об оказании материальной помощи пострадавшим от взрыва газа в многоквартирном доме в Кизеле. Решается вопрос о дальнейшей судьбе дома», — передает «Комсомольская правда-Пермь» со ссылкой на заявление губернатора Прикамья. Ранее в Кизеле завершились аварийно-спасательные работы по ликвидации последствий взрыва газа в жилом доме. Погибших в результате происшествия нет, но один мужчина попал в больницу. Эвакуированные жильцы находятся у родственников и в пунктах временного размещения, отметили в МЧС.