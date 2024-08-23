Махонин поручил оказать матпомощь пострадавшим при взрыве дома в Кизеле

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил оперативно проработать вопрос об оказании материальной помощи жителям взорвавшегося дома в Кизеле. Об этом глава региона рассказал на совещании.
«Поручил зампреду правительства совместно с региональным Минтрудом и соцразвития оперативно решить вопрос об оказании материальной помощи пострадавшим от взрыва газа в многоквартирном доме в Кизеле. Решается вопрос о дальнейшей судьбе дома», — передает «Комсомольская правда-Пермь» со ссылкой на заявление губернатора Прикамья.
Ранее в Кизеле завершились аварийно-спасательные работы по ликвидации последствий взрыва газа в жилом доме. Погибших в результате происшествия нет, но один мужчина попал в больницу. Эвакуированные жильцы находятся у родственников и в пунктах временного размещения, отметили в МЧС.
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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил оперативно проработать вопрос об оказании материальной помощи жителям взорвавшегося дома в Кизеле. Об этом глава региона рассказал на совещании. «Поручил зампреду правительства совместно с региональным Минтрудом и соцразвития оперативно решить вопрос об оказании материальной помощи пострадавшим от взрыва газа в многоквартирном доме в Кизеле. Решается вопрос о дальнейшей судьбе дома», — передает «Комсомольская правда-Пермь» со ссылкой на заявление губернатора Прикамья. Ранее в Кизеле завершились аварийно-спасательные работы по ликвидации последствий взрыва газа в жилом доме. Погибших в результате происшествия нет, но один мужчина попал в больницу. Эвакуированные жильцы находятся у родственников и в пунктах временного размещения, отметили в МЧС.