Политик Филиппо: Франция показала «тираническое лицо», арестовав Дурова

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Арестовав Павла Дурова, Франция показала миру "тираническое лицо", заявил французский политик Флориан Филиппо
Арестовав Павла Дурова, Франция показала миру "тираническое лицо", заявил французский политик Флориан Филиппо Фото:
новость из сюжета
Основателю Telegram Павлу Дурову грозит 20 лет тюрьмы во Франции

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо резко осудил арест основателя Telegram Павла Дурова во Франции. Он назвал действия Парижа «тираническими».

«Франция представляет миру тираническое лицо! Мы должны освободиться от этих безумцев!» — заявил Филиппо на своей странице в соцсети X, комментируя задержание Дурова и потенциальные угрозы для других представителей IT-индустрии.

Филиппо выразил опасения, что схожая участь может постигнуть и других известных личностей в сфере технологий, включая Илона Маска, если они окажутся во Франции и не подчинятся местным законам о цензуре. Политик призвал к освобождению от «безумцев», которые, по его мнению, угрожают свободе слова и независимости интернет-платформ.

Ранее российский политолог Богдан Безпалько назвал истинную причину ареста предпринимателя и основателя Telegram Павла Дурова. По его словам, задержание Дурова во Франции направлено на оказание давления на созданный им мессенджер, который стал неудобен властям из-за своей независимости.

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Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо резко осудил арест основателя Telegram Павла Дурова во Франции. Он назвал действия Парижа «тираническими». «Франция представляет миру тираническое лицо! Мы должны освободиться от этих безумцев!» — заявил Филиппо на своей странице в соцсети X, комментируя задержание Дурова и потенциальные угрозы для других представителей IT-индустрии. Филиппо выразил опасения, что схожая участь может постигнуть и других известных личностей в сфере технологий, включая Илона Маска, если они окажутся во Франции и не подчинятся местным законам о цензуре. Политик призвал к освобождению от «безумцев», которые, по его мнению, угрожают свободе слова и независимости интернет-платформ. Ранее российский политолог Богдан Безпалько назвал истинную причину ареста предпринимателя и основателя Telegram Павла Дурова. По его словам, задержание Дурова во Франции направлено на оказание давления на созданный им мессенджер, который стал неудобен властям из-за своей независимости.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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