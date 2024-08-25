Политолог назвал причину ареста Павла Дурова

Арест Павла Дурова, основателя популярного мессенджера Telegram, во Франции направлен на оказание давления на независимую платформу, которая стала неудобна властям страны. Об этом сообщил член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько.
«Может быть, его арестовали для того, чтобы иметь возможность оказывать влияние на Telegram, поскольку он стал независимой площадкой и достаточно эффективной», — сказал Безпалько в разговоре с РИА Новости. Он также выразил мнение, что Дуров «очень неудобен» властям из-за своей независимости.
Безпалько подчеркнул, что обвинения в адрес Дурова являются типичным приемом для оказания давления на тех, кто сохраняет свою независимость и не поддается контролю. «Чаще всего беспокоят не террористы и не наркотики, беспокоит именно независимость платформы», — отметил политолог.
Предпринимателя и основателя мессенджера Telegram Павла Дурова задержали во Франции. Ордер на него выписали из-за того, что он не сотрудничал с французскими силовиками. По информации «360.ru», Дурову грозит до 20 лет лишения свободы. Ему могут предъявить обвинения в терроризме, отмывании денег и наркотрафике.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.