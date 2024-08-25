Степашин назвал пути возвращения замороженных российских активов

Экс-премьер РФ Степашин: вернуть замороженные активы можно через суд
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Российские активы, замороженные на Западе, вернутся в страну после завершения СВО, заявил экс-премьер РФ Сергей Степашин
Российские активы, замороженные на Западе, вернутся в страну после завершения СВО, заявил экс-премьер РФ Сергей Степашин Фото:

Замороженные на Запале российские активы можно будет вернуть в страну через переговоры, а также через суд. Об этом заявил экс-премьер РФ Сергей Степашин, подчеркнув, что после окончания СВО активы вернутся в страну.

«Мы еще не задействовали институт международных судов <...> Есть опасения, что мы можем получить отрицательный результат <...> Суды там абсолютно политизированы, находятся под жестким давлением <...> Однако когда закончится спецоперация с тем результатом, который сформулировал президент страны, все деньги вернутся к нам», — сообщил Сергей Степашинм в интервью ТАСС. Он также добавил, что в пользу возвращения активов в РФ играет тот факт, что ряд стран (Италия, Индия, ОАЭ и Саудовская Аравия) отказываются хранить свои резервы в долларах, поскольку боятся повторения ситуации, связанной с российскими активами.

По заявлению экс-премьера РФ, эти активы остаются на Западе нетронутыми, поскольку местные банки зарабатывают за их счет проценты. США, в свою очередь, требует потратить эти деньги в пользу Украины и ее армии, однако это будет конец сложившейся мировой финансовой системы,подчеркнул Степашин.

Ранее экс-премьер РФ заявлял, что после завершения СВО Россия станет новой страной, а россияне получает новое самоопределение. Также, по его словам, из военных, которые сражаются на фронтах спецоперации на Украине, и из волонтеров, которые помогают им, сложится новая элита. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Замороженные на Запале российские активы можно будет вернуть в страну через переговоры, а также через суд. Об этом заявил экс-премьер РФ Сергей Степашин, подчеркнув, что после окончания СВО активы вернутся в страну. «Мы еще не задействовали институт международных судов <...> Есть опасения, что мы можем получить отрицательный результат <...> Суды там абсолютно политизированы, находятся под жестким давлением <...> Однако когда закончится спецоперация с тем результатом, который сформулировал президент страны, все деньги вернутся к нам», — сообщил Сергей Степашинм в интервью ТАСС. Он также добавил, что в пользу возвращения активов в РФ играет тот факт, что ряд стран (Италия, Индия, ОАЭ и Саудовская Аравия) отказываются хранить свои резервы в долларах, поскольку боятся повторения ситуации, связанной с российскими активами. По заявлению экс-премьера РФ, эти активы остаются на Западе нетронутыми, поскольку местные банки зарабатывают за их счет проценты. США, в свою очередь, требует потратить эти деньги в пользу Украины и ее армии, однако это будет конец сложившейся мировой финансовой системы,подчеркнул Степашин. Ранее экс-премьер РФ заявлял, что после завершения СВО Россия станет новой страной, а россияне получает новое самоопределение. Также, по его словам, из военных, которые сражаются на фронтах спецоперации на Украине, и из волонтеров, которые помогают им, сложится новая элита. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...