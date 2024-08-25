Замороженные на Запале российские активы можно будет вернуть в страну через переговоры, а также через суд. Об этом заявил экс-премьер РФ Сергей Степашин, подчеркнув, что после окончания СВО активы вернутся в страну.
«Мы еще не задействовали институт международных судов <...> Есть опасения, что мы можем получить отрицательный результат <...> Суды там абсолютно политизированы, находятся под жестким давлением <...> Однако когда закончится спецоперация с тем результатом, который сформулировал президент страны, все деньги вернутся к нам», — сообщил Сергей Степашинм в интервью ТАСС. Он также добавил, что в пользу возвращения активов в РФ играет тот факт, что ряд стран (Италия, Индия, ОАЭ и Саудовская Аравия) отказываются хранить свои резервы в долларах, поскольку боятся повторения ситуации, связанной с российскими активами.
По заявлению экс-премьера РФ, эти активы остаются на Западе нетронутыми, поскольку местные банки зарабатывают за их счет проценты. США, в свою очередь, требует потратить эти деньги в пользу Украины и ее армии, однако это будет конец сложившейся мировой финансовой системы,подчеркнул Степашин.
Ранее экс-премьер РФ заявлял, что после завершения СВО Россия станет новой страной, а россияне получает новое самоопределение. Также, по его словам, из военных, которые сражаются на фронтах спецоперации на Украине, и из волонтеров, которые помогают им, сложится новая элита.
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