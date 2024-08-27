Главный вуз Урала подключился к большой реформе высшего образования. Фото

Сенатор Шептий обсудил с ректором УрФУ Кокшаровым переход вуза на специалитет

27 августа 2024 в 15:00 Размер текста - 17 +

В вузах РФ думают убрать бакалавриат и магистратуру Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Крупнейший вуз Урала — УрФУ — подключился к обсуждению отмены бакалавриата и магистратуры и перехода на специалитет. Об этом рассказал сенатор от Свердловской области Виктор Шептий. «В ходе рабочей встречи с ректором УрФУ, председателем Совета ректоров Свердловской области Виктором Кокшаровым обсудили важный, крайне чувствительный вопрос совершенствования системы высшего образования, в том числе переход от двухуровневой системы высшего образования (бакалавриат и магистратура) к одноуровневой (специалитет). Договорились на площадке Совета ректоров обсудить ход реформы высшего образования, возникающие вопросы и направить в Совфед соответствующие предложения», — рассказал Виктор Шептий на личной странице в соцсети «ВКонтакте». По его словам, до 1 ноября 2024 года сенаторы должны проанализировать ситуацию в регионах. После чего сформулировать соответствующие законодательные предложения. В 2023 году президент России Владимир Путин подписал указ о запуске пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования. Завершиться он должен в 2026 году. Его итогом станут поправки в федеральном законе об образовании. В пилотном проекте участвуют шесть вузов страны: Балтийский федеральный университет, Московский авиационный институт, «МИСиС», Московский педуниверситет, Санкт-Петербургский горный университет, Томский государственный университет. По словам министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, с 2025 года в вузах РФ не будет понятия «бакалавр». Виктор Кокшаров и Виктор Шептий Фото: страница Виктора Шептия в соцсети «ВКонтакте» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Крупнейший вуз Урала — УрФУ — подключился к обсуждению отмены бакалавриата и магистратуры и перехода на специалитет. Об этом рассказал сенатор от Свердловской области Виктор Шептий. «В ходе рабочей встречи с ректором УрФУ, председателем Совета ректоров Свердловской области Виктором Кокшаровым обсудили важный, крайне чувствительный вопрос совершенствования системы высшего образования, в том числе переход от двухуровневой системы высшего образования (бакалавриат и магистратура) к одноуровневой (специалитет). Договорились на площадке Совета ректоров обсудить ход реформы высшего образования, возникающие вопросы и направить в Совфед соответствующие предложения», — рассказал Виктор Шептий на личной странице в соцсети «ВКонтакте». По его словам, до 1 ноября 2024 года сенаторы должны проанализировать ситуацию в регионах. После чего сформулировать соответствующие законодательные предложения. В 2023 году президент России Владимир Путин подписал указ о запуске пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования. Завершиться он должен в 2026 году. Его итогом станут поправки в федеральном законе об образовании. В пилотном проекте участвуют шесть вузов страны: Балтийский федеральный университет, Московский авиационный институт, «МИСиС», Московский педуниверситет, Санкт-Петербургский горный университет, Томский государственный университет. По словам министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, с 2025 года в вузах РФ не будет понятия «бакалавр».