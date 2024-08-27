Главный вуз Урала подключился к большой реформе высшего образования. Фото

Сенатор Шептий обсудил с ректором УрФУ Кокшаровым переход вуза на специалитет
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вручение дипломов и выпускной УрФУ. Екатеринбург, уральский федеральный университет, урфу, выпускной, выпускник, молодой специалист, лето в городе, окончание учебы, бакалавр, бакалавриат, окончание университета
В вузах РФ думают убрать бакалавриат и магистратуру Фото:

Крупнейший вуз Урала — УрФУ — подключился к обсуждению отмены бакалавриата и магистратуры и перехода на специалитет. Об этом рассказал сенатор от Свердловской области Виктор Шептий.

«В ходе рабочей встречи с ректором УрФУ, председателем Совета ректоров Свердловской области Виктором Кокшаровым обсудили важный, крайне чувствительный вопрос совершенствования системы высшего образования, в том числе переход от двухуровневой системы высшего образования (бакалавриат и магистратура) к одноуровневой (специалитет). Договорились на площадке Совета ректоров обсудить ход реформы высшего образования, возникающие вопросы и направить в Совфед соответствующие предложения», — рассказал Виктор Шептий на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, до 1 ноября 2024 года сенаторы должны проанализировать ситуацию в регионах. После чего сформулировать соответствующие законодательные предложения.

В 2023 году президент России Владимир Путин подписал указ о запуске пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования. Завершиться он должен в 2026 году. Его итогом станут поправки в федеральном законе об образовании. В пилотном проекте участвуют шесть вузов страны: Балтийский федеральный университет, Московский авиационный институт, «МИСиС», Московский педуниверситет, Санкт-Петербургский горный университет, Томский государственный университет. По словам министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, с 2025 года в вузах РФ не будет понятия «бакалавр».

Виктор Кокшаров и Виктор Шептий
Виктор Кокшаров и Виктор Шептий
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Крупнейший вуз Урала — УрФУ — подключился к обсуждению отмены бакалавриата и магистратуры и перехода на специалитет. Об этом рассказал сенатор от Свердловской области Виктор Шептий. «В ходе рабочей встречи с ректором УрФУ, председателем Совета ректоров Свердловской области Виктором Кокшаровым обсудили важный, крайне чувствительный вопрос совершенствования системы высшего образования, в том числе переход от двухуровневой системы высшего образования (бакалавриат и магистратура) к одноуровневой (специалитет). Договорились на площадке Совета ректоров обсудить ход реформы высшего образования, возникающие вопросы и направить в Совфед соответствующие предложения», — рассказал Виктор Шептий на личной странице в соцсети «ВКонтакте». По его словам, до 1 ноября 2024 года сенаторы должны проанализировать ситуацию в регионах. После чего сформулировать соответствующие законодательные предложения. В 2023 году президент России Владимир Путин подписал указ о запуске пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования. Завершиться он должен в 2026 году. Его итогом станут поправки в федеральном законе об образовании. В пилотном проекте участвуют шесть вузов страны: Балтийский федеральный университет, Московский авиационный институт, «МИСиС», Московский педуниверситет, Санкт-Петербургский горный университет, Томский государственный университет. По словам министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, с 2025 года в вузах РФ не будет понятия «бакалавр».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...