Медведев предложил арестовать Цукерберга

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Франция должна арестовать Цукерберга (на фото слева), если собирается и далее следовать своей логике, заявил Медведев
Франция должна арестовать Цукерберга (на фото слева), если собирается и далее следовать своей логике, заявил Медведев Фото:
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Основателю Telegram Павлу Дурову грозит 20 лет тюрьмы во Франции

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил Франции арестовать основателя соцсети Facebook (принадлежит Meta; признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) Марка Цукерберга. Он заявил, что на его платформе происходят те же действия, за которые арестовали сооснователя Telegram Павла Дурова.

«Как бы ни говорил их там этот Макрон о том, что это сугубо юридическая тема, что нельзя влиять на решения суда. Ну пусть они Цукерберга арестуют, когда он к ним приедет. У него то же самое происходит в Facebook „, — передает слова Медведева РИА Новости. 

Он добавил, что в Facebook «много мусора и преступности», но затрудняется определить, кто за это отвечает. Российские власти имели подобные претензии к Telegram ранее, но факт наличия подобного контента, по словам Медведева, не обязательно вина создателя мессенджера.

Павел Дуров был задержан 24 августа в аэропорту Франции. Ему предъявлено 12 обвинений в рамках расследования по киберпреступлениям. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что за арестом стоят США, которые ранее пытались вербовать сотрудников Telegram.

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил Франции арестовать основателя соцсети Facebook (принадлежит Meta; признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) Марка Цукерберга. Он заявил, что на его платформе происходят те же действия, за которые арестовали сооснователя Telegram Павла Дурова. «Как бы ни говорил их там этот Макрон о том, что это сугубо юридическая тема, что нельзя влиять на решения суда. Ну пусть они Цукерберга арестуют, когда он к ним приедет. У него то же самое происходит в Facebook „, — передает слова Медведева РИА Новости.  Он добавил, что в Facebook «много мусора и преступности», но затрудняется определить, кто за это отвечает. Российские власти имели подобные претензии к Telegram ранее, но факт наличия подобного контента, по словам Медведева, не обязательно вина создателя мессенджера. Павел Дуров был задержан 24 августа в аэропорту Франции. Ему предъявлено 12 обвинений в рамках расследования по киберпреступлениям. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что за арестом стоят США, которые ранее пытались вербовать сотрудников Telegram.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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