Медведев предложил арестовать Цукерберга

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил Франции арестовать основателя соцсети Facebook (принадлежит Meta; признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) Марка Цукерберга. Он заявил, что на его платформе происходят те же действия, за которые арестовали сооснователя Telegram Павла Дурова.
«Как бы ни говорил их там этот Макрон о том, что это сугубо юридическая тема, что нельзя влиять на решения суда. Ну пусть они Цукерберга арестуют, когда он к ним приедет. У него то же самое происходит в Facebook „, — передает слова Медведева РИА Новости.
Он добавил, что в Facebook «много мусора и преступности», но затрудняется определить, кто за это отвечает. Российские власти имели подобные претензии к Telegram ранее, но факт наличия подобного контента, по словам Медведева, не обязательно вина создателя мессенджера.
Павел Дуров был задержан 24 августа в аэропорту Франции. Ему предъявлено 12 обвинений в рамках расследования по киберпреступлениям. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что за арестом стоят США, которые ранее пытались вербовать сотрудников Telegram.
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