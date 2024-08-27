Блогеров хотят обязать создавать свои курсы по стандартам образования

Рособрнадзор предложил обязать блогеров и коучей делать курсы в соответствии с государственными стандартами образования. Такие меры направлены на борьбу с некачественными образовательными услугами и мошенничеством в интернете, сообщило ведомство в ответ на запрос представителя рабочей группы Госдумы Яны Лантратовой.
«В интернет-пространстве участились случаи некачественного предоставления образовательных услуг, в том числе организациями и ИП, не имеющими соответствующей лицензии, когда образовательную деятельность подменяют откровенным мошенничеством, предоставлением околонаучных знаний или знаний, противоречащих современной науке, а также духовно-нравственным ценностям», — пишут «Известия» со ссылкой на ответ Рособрнадзора депутату.
Кроме того, во власти настаивают на законодательном закреплении реестра физических и юридических лиц, имеющих право вести тренинги и семинары. Ведомство также предлагает запретить использование названий типа «институт», «университет», «академия» для организаций, не реализующих программы высшего образования, чтобы предотвратить ввод в заблуждение потребителей относительно качества и уровня образовательных программ.
Ранее URA.RU писало о том, что политики назвали распространение дипфейков большим вызовом для россиян. Зампредседатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин заявлял, что пока правоохранители не знают как поймать распространителей.
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