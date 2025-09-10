Терапевт объяснил взаимосвязь стресса и ожирения

Хронически повышенный уровень гормона стресса кортизола напрямую связан с набором лишнего веса и тягой к жирной и сладкой пище. Об этом заявил врач-терапевт Денис Прокофьев. По словам эксперта, кортизол не только стимулирует аппетит, но и способствует накоплению опасного брюшного жира.
«Кортизол в основном называют „гормоном стресса“, и нет ни одного лекарственного препарата, который мог бы его снизить при повышенном уровне. Необходимо нивелировать все причины, которые ведут к повышенному кортизолу», — пояснил Прокофьев в разговоре с радио Sputnik.
При избыточном индексе массы тела, хроническом стрессе и других патологиях необходимо обратиться к эндокринологу для комплексного обследования. Врач подчеркнул, что уровень кортизола не рассматривается отдельно, а только в комплексе с общим анализом крови, УЗИ-исследованиями и сбором анамнеза.
Кортизол — стероидный гормон, вырабатываемый корой надпочечников. Его повышенный уровень является маркером хронического стресса и может указывать на серьезные нарушения в работе эндокринной системы.
Ранее сообщалось, что сейчас многие люди сталкиваются с постоянным и продолжительным стрессом. Так, даже при правильно организованном питании избыточная жировая масса может не уменьшаться из-за высокого уровня стресса. В подобных случаях в организме повышается концентрация кортизола. Как отмечает диетолог и нутрициолог Зоя Богданова, справиться с этим явлением помогут смех или зевота.
