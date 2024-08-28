УФСБ по Челябинской области совместно с коллегами из пограничной службы и комитета нацбезопасности (КНБ) Казахстана раскрыли канал поставки наркотиков из стран Центральной Азии. В организованную преступную группировку (ОПГ) вошли двое ранее судимых гражданина России, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
«УФСБ совместно с ПУ ФСБ по Челябинской области и КНБ Казахстана пресечена контрабандная поставка наркотических средств в особо крупном размере. В ходе проведенных неотложных следственных действий на территории Челябинской области наркодилеры задержаны», — сообщили URA.RU в ведомстве.
ФСБ изъяли 43 килограмма гашиша, задержав безработных ранее судимых мужчин 1963 и 1957 годов рождения. Сейчас они находятся в СИЗО. Поиск других участников ОПГ продолжается. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 — части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере).
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