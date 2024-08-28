28 августа 2024

Челябинское УФСБ раскрыло международную ОПГ наркодилеров. Фото, видео

В Челябинской области задержали участников зарубежной группировки наркодилеров
© Служба новостей «URA.RU»
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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, фсб, силовики, печь, госбезопасность
Участников группировки задержали на территории Челябинской области Фото:

УФСБ по Челябинской области совместно с коллегами из пограничной службы и комитета нацбезопасности (КНБ) Казахстана раскрыли канал поставки наркотиков из стран Центральной Азии. В организованную преступную группировку (ОПГ) вошли двое ранее судимых гражданина России, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

«УФСБ совместно с ПУ ФСБ по Челябинской области и КНБ Казахстана пресечена контрабандная поставка наркотических средств в особо крупном размере. В ходе проведенных неотложных следственных действий на территории Челябинской области наркодилеры задержаны», — сообщили URA.RU в ведомстве.

ФСБ изъяли 43 килограмма гашиша, задержав безработных ранее судимых мужчин 1963 и 1957 годов рождения. Сейчас они находятся в СИЗО. Поиск других участников ОПГ продолжается. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 — части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере).

У наркодилеров изъяли 43 килограмма наркотиков
У наркодилеров изъяли 43 килограмма наркотиков

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УФСБ по Челябинской области совместно с коллегами из пограничной службы и комитета нацбезопасности (КНБ) Казахстана раскрыли канал поставки наркотиков из стран Центральной Азии. В организованную преступную группировку (ОПГ) вошли двое ранее судимых гражданина России, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «УФСБ совместно с ПУ ФСБ по Челябинской области и КНБ Казахстана пресечена контрабандная поставка наркотических средств в особо крупном размере. В ходе проведенных неотложных следственных действий на территории Челябинской области наркодилеры задержаны», — сообщили URA.RU в ведомстве. ФСБ изъяли 43 килограмма гашиша, задержав безработных ранее судимых мужчин 1963 и 1957 годов рождения. Сейчас они находятся в СИЗО. Поиск других участников ОПГ продолжается. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 — части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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