В Челябинске затопило школу перед учебным годом. Фото

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Капитальный ремонт крыши жилого здания. ЖКХ. Челябинск, жкх, капремонт, жилищный фонд
В школе экстренно завершают ремонт Фото:
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На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

В челябинской школе №94 поселка Аэропорт ливни и шквалистый ветер повредил крышу, что привело к затоплению помещений. Родители учеников не уверены, что школа сможет открыть свои двери к 2 сентября. В пресс-службе администрации города URA.RU заверили, что ремонт завершится к учебному году.

«За четыре дня до начала учебного года течет кровля. На стенах, потолке черная плесень, грибок, отваливается штукатурка», — сообщает жительница Челябинска Юлия С.

В пресс-службе мэрии Челябинска URA.RU пояснили, что крыша на здании филиала школы №94 (на улице Уйская, 3) была повреждена ливнями и шквалистым ветром. Это привело к затоплению коридоров второго этажа. На ремонт выделено дополнительное финансирование.

«На сегодняшний день поврежденная кровля восстановлена. Проведена противогрибковая обработка. В настоящий момент ведутся работы по побелке потолка и покраске стен в пострадавших помещениях для приведения в соответствие с санитарными требованиями», — добавили URA.RU в пресс-службе администрации города.

В мэрии подчеркнули, что школа начнет работу в штатном режиме. Учеников ждут 2 сентября.

В школе оперативно восстановили крышу и доделывают ремонт помещений
В школе оперативно восстановили крышу и доделывают ремонт помещений

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В челябинской школе №94 поселка Аэропорт ливни и шквалистый ветер повредил крышу, что привело к затоплению помещений. Родители учеников не уверены, что школа сможет открыть свои двери к 2 сентября. В пресс-службе администрации города URA.RU заверили, что ремонт завершится к учебному году. «За четыре дня до начала учебного года течет кровля. На стенах, потолке черная плесень, грибок, отваливается штукатурка», — сообщает жительница Челябинска Юлия С. В пресс-службе мэрии Челябинска URA.RU пояснили, что крыша на здании филиала школы №94 (на улице Уйская, 3) была повреждена ливнями и шквалистым ветром. Это привело к затоплению коридоров второго этажа. На ремонт выделено дополнительное финансирование. «На сегодняшний день поврежденная кровля восстановлена. Проведена противогрибковая обработка. В настоящий момент ведутся работы по побелке потолка и покраске стен в пострадавших помещениях для приведения в соответствие с санитарными требованиями», — добавили URA.RU в пресс-службе администрации города. В мэрии подчеркнули, что школа начнет работу в штатном режиме. Учеников ждут 2 сентября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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