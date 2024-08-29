В челябинской школе №94 поселка Аэропорт ливни и шквалистый ветер повредил крышу, что привело к затоплению помещений. Родители учеников не уверены, что школа сможет открыть свои двери к 2 сентября. В пресс-службе администрации города URA.RU заверили, что ремонт завершится к учебному году.
«За четыре дня до начала учебного года течет кровля. На стенах, потолке черная плесень, грибок, отваливается штукатурка», — сообщает жительница Челябинска Юлия С.
В пресс-службе мэрии Челябинска URA.RU пояснили, что крыша на здании филиала школы №94 (на улице Уйская, 3) была повреждена ливнями и шквалистым ветром. Это привело к затоплению коридоров второго этажа. На ремонт выделено дополнительное финансирование.
«На сегодняшний день поврежденная кровля восстановлена. Проведена противогрибковая обработка. В настоящий момент ведутся работы по побелке потолка и покраске стен в пострадавших помещениях для приведения в соответствие с санитарными требованиями», — добавили URA.RU в пресс-службе администрации города.
В мэрии подчеркнули, что школа начнет работу в штатном режиме. Учеников ждут 2 сентября.
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