В Челябинске затопило школу перед учебным годом. Фото

29 августа 2024 в 13:39 Размер текста - 17 +

В школе экстренно завершают ремонт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета На Челябинскую область обрушились затяжные ливни В челябинской школе №94 поселка Аэропорт ливни и шквалистый ветер повредил крышу, что привело к затоплению помещений. Родители учеников не уверены, что школа сможет открыть свои двери к 2 сентября. В пресс-службе администрации города URA.RU заверили, что ремонт завершится к учебному году. «За четыре дня до начала учебного года течет кровля. На стенах, потолке черная плесень, грибок, отваливается штукатурка», — сообщает жительница Челябинска Юлия С. В пресс-службе мэрии Челябинска URA.RU пояснили, что крыша на здании филиала школы №94 (на улице Уйская, 3) была повреждена ливнями и шквалистым ветром. Это привело к затоплению коридоров второго этажа. На ремонт выделено дополнительное финансирование. «На сегодняшний день поврежденная кровля восстановлена. Проведена противогрибковая обработка. В настоящий момент ведутся работы по побелке потолка и покраске стен в пострадавших помещениях для приведения в соответствие с санитарными требованиями», — добавили URA.RU в пресс-службе администрации города. В мэрии подчеркнули, что школа начнет работу в штатном режиме. Учеников ждут 2 сентября. В школе оперативно восстановили крышу и доделывают ремонт помещений Пресс-служба администрации Челябинска Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В челябинской школе №94 поселка Аэропорт ливни и шквалистый ветер повредил крышу, что привело к затоплению помещений. Родители учеников не уверены, что школа сможет открыть свои двери к 2 сентября. В пресс-службе администрации города URA.RU заверили, что ремонт завершится к учебному году. «За четыре дня до начала учебного года течет кровля. На стенах, потолке черная плесень, грибок, отваливается штукатурка», — сообщает жительница Челябинска Юлия С. В пресс-службе мэрии Челябинска URA.RU пояснили, что крыша на здании филиала школы №94 (на улице Уйская, 3) была повреждена ливнями и шквалистым ветром. Это привело к затоплению коридоров второго этажа. На ремонт выделено дополнительное финансирование. «На сегодняшний день поврежденная кровля восстановлена. Проведена противогрибковая обработка. В настоящий момент ведутся работы по побелке потолка и покраске стен в пострадавших помещениях для приведения в соответствие с санитарными требованиями», — добавили URA.RU в пресс-службе администрации города. В мэрии подчеркнули, что школа начнет работу в штатном режиме. Учеников ждут 2 сентября.