Текслер: 300 эвакуированных в войну заводов стали основой развития Челябинской области

В Челябинскую область во время войны эвакуировали порядка 300 предприятий
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер рассказал о работе предприятий в годы Великой Отечественной войны
Алексей Текслер рассказал о работе предприятий в годы Великой Отечественной войны Фото:

В Челябинскую область в годы Великой Отечественной войны было эвакуировано около 300 заводов, дополнительно построены еще 37 промпредприятий. Все они стали основой развития региона, рассказал губернатор области Алексей Текслер.

«Цифра дня: порядка 300 промышленных предприятий в годы Великой Отечественной войны были эвакуированы в наш регион. Также было построено 37 новых заводов. Всё это заложило основу для развития всего региона», — отметил Текслер.

Сегодня отмечается памятная дата: 6 октября 1941 года началась эвакуация танкового производства Ленинградского Кировского завода в Челябинск. В кратчайшие сроки на новом месте было организовано серийное производство танков Т-34. Именно на базе эвакуированных предприятий впоследствии возникли всемирно известные заводы Танкограда.

Осенью 1941 года в Челябинск были переведены Наркомат танковой промышленности СССР, разместившийся в здании нынешнего «Детского мира» на проспекте Ленина, а также другие важнейшие наркоматы, Промбанк, научные организации, высшие учебные заведения и даже театральные коллективы.

Губернатор подчеркнул, что города Челябинск, Магнитогорск, Златоуст и Миасс заслуженно удостоены почетного звания «Город трудовой доблести», что является высшей формой признания вклада их жителей в общее дело. Как и во времена Великой Отечественной войны, оборонные предприятия области продолжают неустанно трудиться, внося значительный вклад в приближение победы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинскую область в годы Великой Отечественной войны было эвакуировано около 300 заводов, дополнительно построены еще 37 промпредприятий. Все они стали основой развития региона, рассказал губернатор области Алексей Текслер. «Цифра дня: порядка 300 промышленных предприятий в годы Великой Отечественной войны были эвакуированы в наш регион. Также было построено 37 новых заводов. Всё это заложило основу для развития всего региона», — отметил Текслер. Сегодня отмечается памятная дата: 6 октября 1941 года началась эвакуация танкового производства Ленинградского Кировского завода в Челябинск. В кратчайшие сроки на новом месте было организовано серийное производство танков Т-34. Именно на базе эвакуированных предприятий впоследствии возникли всемирно известные заводы Танкограда. Осенью 1941 года в Челябинск были переведены Наркомат танковой промышленности СССР, разместившийся в здании нынешнего «Детского мира» на проспекте Ленина, а также другие важнейшие наркоматы, Промбанк, научные организации, высшие учебные заведения и даже театральные коллективы. Губернатор подчеркнул, что города Челябинск, Магнитогорск, Златоуст и Миасс заслуженно удостоены почетного звания «Город трудовой доблести», что является высшей формой признания вклада их жителей в общее дело. Как и во времена Великой Отечественной войны, оборонные предприятия области продолжают неустанно трудиться, внося значительный вклад в приближение победы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...