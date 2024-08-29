В Свердловскую область заходит федеральная сеть супермаркетов миллиардера из Forbes

В Свердловской области появится новая сеть супермаркетов «Ярче!»
© Служба новостей «URA.RU»
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Магазины откроются в нескольких городах Среднего Урала
Магазины откроются в нескольких городах Среднего Урала Фото:

В Свердловской области открывается новая сеть продуктовых магазинов из Сибири — «Ярче!» (холдинг «КДВ Групп»). Магазины томского миллиардера Дениса Штенгелова появятся в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и других городах региона. Это следует из объявления по поиску сотрудников на сервиce HeadHunter.

«„Ярче!“ — федеральная сеть супермаркетов шаговой доступности с демократичными ценами и широким ассортиментом, в том числе, продукции собственного производства. Более 1000 супермаркетов открыты по всей стране», — следует из описания вакансии. В Екатеринбурге магазины откроются на проспекте Космонавтов в ЖК «Космос» и на улице Соболева. Помимо вышеперечисленных мест сеть будет работать в Верхней Пышме, Среднеуральске и Арамиле.

Штенгелов занимает 106 место в актуальном рейтинге «125 миллиардеров России» от Forbes. Его состояние оценивают в 1,3 млрд долларов. Он является основным акционером «КВД Групп» — производителя продуктов питания, прежде всего кондитерских изделий и снеков.

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В Свердловской области открывается новая сеть продуктовых магазинов из Сибири — «Ярче!» (холдинг «КДВ Групп»). Магазины томского миллиардера Дениса Штенгелова появятся в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и других городах региона. Это следует из объявления по поиску сотрудников на сервиce HeadHunter. «„Ярче !“ — федеральная сеть супермаркетов шаговой доступности с демократичными ценами и широким ассортиментом, в том числе, продукции собственного производства. Более 1000 супермаркетов открыты по всей стране», — следует из описания вакансии. В Екатеринбурге магазины откроются на проспекте Космонавтов в ЖК «Космос» и на улице Соболева. Помимо вышеперечисленных мест сеть будет работать в Верхней Пышме, Среднеуральске и Арамиле. Штенгелов занимает 106 место в актуальном рейтинге «125 миллиардеров России» от Forbes. Его состояние оценивают в 1,3 млрд долларов. Он является основным акционером «КВД Групп» — производителя продуктов питания, прежде всего кондитерских изделий и снеков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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