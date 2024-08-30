В Калужской области сбиты четыре беспилотника

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Практические занятия по управлению беспилотными летательными аппаратами, БПЛА. Челябинск , квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон
Под Калугой на месте уничтожения БПЛА работают оперативники, заявил Шапша Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Калужской области средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. Информации о пострадавших или разрушениях на данный момент не предоставлено.

«Сегодня утром на окраине г. Калуга силами ПВО уничтожено четыре БПЛА», — написал Шапша в telegram-канале. Он добавил, что на месте работают оперативники.

Ранее, по данным Минобороны, в Белгородской области также были сбиты дроны ВСУ. Так, было уничтожено три БПЛА, передает «Национальная служба новостей».

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В Калужской области средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. Информации о пострадавших или разрушениях на данный момент не предоставлено. «Сегодня утром на окраине г. Калуга силами ПВО уничтожено четыре БПЛА», — написал Шапша в telegram-канале. Он добавил, что на месте работают оперативники. Ранее, по данным Минобороны, в Белгородской области также были сбиты дроны ВСУ. Так, было уничтожено три БПЛА, передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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