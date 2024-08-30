В Калужской области сбиты четыре беспилотника

Под Калугой на месте уничтожения БПЛА работают оперативники, заявил Шапша
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Калужской области средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. Информации о пострадавших или разрушениях на данный момент не предоставлено.
«Сегодня утром на окраине г. Калуга силами ПВО уничтожено четыре БПЛА», — написал Шапша в
Ранее, по данным Минобороны, в Белгородской области также были сбиты дроны ВСУ. Так, было уничтожено три БПЛА, передает «Национальная служба новостей».
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