В Калужской области сбиты четыре беспилотника

30 августа 2024 в 08:46 Размер текста - 17 +

Под Калугой на месте уничтожения БПЛА работают оперативники, заявил Шапша Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Калужской области средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. Информации о пострадавших или разрушениях на данный момент не предоставлено. «Сегодня утром на окраине г. Калуга силами ПВО уничтожено четыре БПЛА», — написал Шапша в telegram-канале. Он добавил, что на месте работают оперативники. Ранее, по данным Минобороны, в Белгородской области также были сбиты дроны ВСУ. Так, было уничтожено три БПЛА, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Калужской области средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. Информации о пострадавших или разрушениях на данный момент не предоставлено. «Сегодня утром на окраине г. Калуга силами ПВО уничтожено четыре БПЛА», — написал Шапша в telegram-канале. Он добавил, что на месте работают оперативники. Ранее, по данным Минобороны, в Белгородской области также были сбиты дроны ВСУ. Так, было уничтожено три БПЛА, передает «Национальная служба новостей».