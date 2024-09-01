Теннисист Рублев повредил руку

Теннисист Андрей Рублев не справился с эмоциями во время матча и повредил себе руку, сообщили российские СМИ
Российский теннисист Андрей Рублев получил травму руки в ходе матча 1/8 финала Открытого чемпионата США по теннису. Об этом сообщили российские СМИ.
«После одного из розыгрышей Рублёв в порыве злости стал бить себя ракеткой о колено и руку, повредив ладонь. Ему понадобилась помощь врачей», — сообщили в RT. Там добавили, что его соперником стал болгарин Григор Димитров и сейчас он ведет со счетом 5:2.
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