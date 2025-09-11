ВСУ нанесли удар по Донецку дальнобойным оружием

Любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, заявляли в МИД РФ
Любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, заявляли в МИД РФ
Спецоперация РФ на Украине

Украинские войска нанесли удар по Киевскому району Донецка с использованием дальнобойного высокоточного оружия. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем telegram-канале.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 23.12 — город Донецк (Киевский район): высокоточное дальнобойное вооружение», — говорится в сообщении представительства. Подчеркивается, что удар был нанесен с помощью современных средств поражения большой дальности.

По информации главы комиссии Общественной палаты Российской Федерации по вопросам суверенитета Владимира Рогова, был зафиксирован обстрел с использованием реактивных систем залпового огня Himars, при этом применялись кассетные боеприпасы. Власти России считают, что такие поставки мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в события на Украине.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые поставки оружия Киеву становятся для России законной целью. В Кремле неоднократно заявляли, что дальнейшая поддержка Украины вооружением негативно сказывается на возможностях переговорного процесса.

В Совместном центре напомнили, что использование высокоточного оружия увеличивает опасность для мирного населения и инфраструктуры города. По мнению ведомства, обстрелы с применением дальнобойных средств ведут к росту числа жертв среди гражданских лиц и создают дополнительные риски для стабильности в регионе.

