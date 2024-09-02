Путин велел школьникам не брать с него пример

Путин на открытом уроке попросил школьников не брать с него пример

02 сентября 2024 в 12:43 Размер текста - 17 +

Владимир Путин попросил детей не брать с него пример Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российский президент Владимир Путин в честь начала учебного года приехал в Кызыл, чтобы на территории школы №20 имени Героев Отечества провести открытый урок «Разговор о важном». Во время беседы с одним из учеников, глава страны рассказал, что спит всего по четыре часа в сутки. Он попросил детей не брать с него пример. «Пример не хороший — я сегодня спал четыре часа, это маловато. Обычно я сплю по шесть часов, потому что не могу организовать свой рабочий день. Однако я считаю, что каждый человек должен уметь критически подходить к этому подходить [режиму сна]», — рассказал Владимир Путин в разговоре с одним из детей. Тот спросил у президента, как тому удается держать себя в хорошей физической форме для своих лет. Владимир Путин не первый раз проводит открытые уроки для детей. Однако ранее он это делал в дистанционном формате. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский президент Владимир Путин в честь начала учебного года приехал в Кызыл, чтобы на территории школы №20 имени Героев Отечества провести открытый урок «Разговор о важном». Во время беседы с одним из учеников, глава страны рассказал, что спит всего по четыре часа в сутки. Он попросил детей не брать с него пример. «Пример не хороший — я сегодня спал четыре часа, это маловато. Обычно я сплю по шесть часов, потому что не могу организовать свой рабочий день. Однако я считаю, что каждый человек должен уметь критически подходить к этому подходить [режиму сна]», — рассказал Владимир Путин в разговоре с одним из детей. Тот спросил у президента, как тому удается держать себя в хорошей физической форме для своих лет. Владимир Путин не первый раз проводит открытые уроки для детей. Однако ранее он это делал в дистанционном формате.