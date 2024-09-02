В челябинской исправительной колонии заключенный покончил с собой

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Тюрьма, УФСИН. Тюмень, колючая проволока, колония, тюрьма
Тело заключенного нашли в помещении отряда Фото:

В исправительной колонии №8 в Челябинске покончил с собой один из заключенных. Об этом URA.RU рассказал источник.

«Труп заключенного нашли в помещении отряда утром во время обхода. К моменту обнаружения он уже не подавал признаков жизни. Травмы указывают на суицид», — рассказал источник.

По данным URA.RU, погибшему было 42 года. Он отбывал наказание за кражу.

URA.RU связалось с пресс-службой ГУФСИН по региону. Там сообщили, что уточнять информацию.

Обновлено в 14:44 по Уральскому времени:

«Предварительная причина смерти суицид. По данному факту проводится проверка», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУФСИН по региону.

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В исправительной колонии №8 в Челябинске покончил с собой один из заключенных. Об этом URA.RU рассказал источник. «Труп заключенного нашли в помещении отряда утром во время обхода. К моменту обнаружения он уже не подавал признаков жизни. Травмы указывают на суицид», — рассказал источник. По данным URA.RU, погибшему было 42 года. Он отбывал наказание за кражу. URA.RU связалось с пресс-службой ГУФСИН по региону. Там сообщили, что уточнять информацию. Обновлено в 14:44 по Уральскому времени: «Предварительная причина смерти суицид. По данному факту проводится проверка», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУФСИН по региону.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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