В челябинской исправительной колонии заключенный покончил с собой

В исправительной колонии №8 в Челябинске покончил с собой один из заключенных. Об этом URA.RU рассказал источник.
«Труп заключенного нашли в помещении отряда утром во время обхода. К моменту обнаружения он уже не подавал признаков жизни. Травмы указывают на суицид», — рассказал источник.
По данным URA.RU, погибшему было 42 года. Он отбывал наказание за кражу.
URA.RU связалось с пресс-службой ГУФСИН по региону. Там сообщили, что уточнять информацию.
Обновлено в 14:44 по Уральскому времени:
«Предварительная причина смерти суицид. По данному факту проводится проверка», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУФСИН по региону.
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