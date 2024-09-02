В челябинской исправительной колонии заключенный покончил с собой

Тело заключенного нашли в помещении отряда Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В исправительной колонии №8 в Челябинске покончил с собой один из заключенных. Об этом URA.RU рассказал источник.

«Труп заключенного нашли в помещении отряда утром во время обхода. К моменту обнаружения он уже не подавал признаков жизни. Травмы указывают на суицид», — рассказал источник.

По данным URA.RU, погибшему было 42 года. Он отбывал наказание за кражу.

URA.RU связалось с пресс-службой ГУФСИН по региону. Там сообщили, что уточнять информацию.

Обновлено в 14:44 по Уральскому времени:

«Предварительная причина смерти суицид. По данному факту проводится проверка», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУФСИН по региону.