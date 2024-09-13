В СИЗО Греции третий месяц держат челябинского водителя

14 сентября 2024 в 23:27 Размер текста - 17 +

В Греции не могут установить личность челябинца из-за отсутствия у него документов (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Водитель Владимир Котельников из Челябинска, подозреваемый в перевозке нелегальных мигрантов на яхте, уже три месяца находится в СИЗО Греции без возможности связи. При задержании у мужчины не было документов, что затруднило установление его личности. «Все это время греческие власти и правоохранители не могут установить его личность. Владимиру, который родом из Челябинска и которого дома ожидают жена и шестилетний ребенок, грозит длительное заключение», — сообщил RT. Ситуация с Котельниковым еще более запутанная из-за того, что он не обращался за помощью к российским дипломатам, хотя консульство готово оказать ему содействие. Супруга и казачий атаман Челябинской области не понимают, как Владимир оказался на яхте, поскольку он никогда не имел прав на управление судном и работал водителем тяжелой техники. Изначально челябинец сообщил родным, что уехал отдыхать с другом в Турцию. Не исключено, что мужчина стал жертвой вербовки для нелегальной переправки мигрантов. Как ранее сообщало URA.RU, в турецком Бодруме задержали россиянина. Мужчина подозревается в причастности к подрыву автомобиля с людьми в Москве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Водитель Владимир Котельников из Челябинска, подозреваемый в перевозке нелегальных мигрантов на яхте, уже три месяца находится в СИЗО Греции без возможности связи. При задержании у мужчины не было документов, что затруднило установление его личности. «Все это время греческие власти и правоохранители не могут установить его личность. Владимиру, который родом из Челябинска и которого дома ожидают жена и шестилетний ребенок, грозит длительное заключение», — сообщил RT. Ситуация с Котельниковым еще более запутанная из-за того, что он не обращался за помощью к российским дипломатам, хотя консульство готово оказать ему содействие. Супруга и казачий атаман Челябинской области не понимают, как Владимир оказался на яхте, поскольку он никогда не имел прав на управление судном и работал водителем тяжелой техники. Изначально челябинец сообщил родным, что уехал отдыхать с другом в Турцию. Не исключено, что мужчина стал жертвой вербовки для нелегальной переправки мигрантов. Как ранее сообщало URA.RU, в турецком Бодруме задержали россиянина. Мужчина подозревается в причастности к подрыву автомобиля с людьми в Москве.