Туристов предупредили об опасности в челябинском нацпарке «Таганай»

В районе Откликного гребня в национальном парке «Таганай» в Челябинской области вновь замечены медвежьи следы. Туристов просят быть осторожными на тропе, сообщает 14 сентября пресс-служба нацпарка.
«Осторожней на тропе! В районе Откликного гребня вновь замечены медвежьи следы», — говорится в сообщении в telegram-канале нацпарка «Таганай».
Отмечается, что во избежание встречи с животным необходимо громко обозначать себя на маршруте: начать петь, разговаривать или свистеть. Услышав громкие звуки, медведь просто обойдет человека стороной. По парку рекомендуется передвигаться только днем. В сумерки и ночью дикие звери в лесу полноправные хозяева, добавили в пресс-службе нацпарка.
Ранее в нацпарке «Зигальга» в Катав-Ивановском районе медведь прошел рядом с пешеходной тропой. О маршруте хищника свидетельствовали оставленные по пути следы, сообщили в пресс-службе учреждения.
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