13 сентября 2024

Туристов предупредили об опасности в челябинском нацпарке «Таганай»

Следы медведя замечены на популярном маршруте в челябинском нацпарке «Таганай»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Туристов просят быть осторожней на тропе (архивное фото)
Туристов просят быть осторожней на тропе (архивное фото) Фото:

В районе Откликного гребня в национальном парке «Таганай» в Челябинской области вновь замечены медвежьи следы. Туристов просят быть осторожными на тропе, сообщает 14 сентября пресс-служба нацпарка.

«Осторожней на тропе! В районе Откликного гребня вновь замечены медвежьи следы», — говорится в сообщении в telegram-канале нацпарка «Таганай».

Отмечается, что во избежание встречи с животным необходимо громко обозначать себя на маршруте: начать петь, разговаривать или свистеть. Услышав громкие звуки, медведь просто обойдет человека стороной. По парку рекомендуется передвигаться только днем. В сумерки и ночью дикие звери в лесу полноправные хозяева, добавили в пресс-службе нацпарка.

Ранее в нацпарке «Зигальга» в Катав-Ивановском районе медведь прошел рядом с пешеходной тропой. О маршруте хищника свидетельствовали оставленные по пути следы, сообщили в пресс-службе учреждения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В районе Откликного гребня в национальном парке «Таганай» в Челябинской области вновь замечены медвежьи следы. Туристов просят быть осторожными на тропе, сообщает 14 сентября пресс-служба нацпарка. «Осторожней на тропе! В районе Откликного гребня вновь замечены медвежьи следы», — говорится в сообщении в telegram-канале нацпарка «Таганай». Отмечается, что во избежание встречи с животным необходимо громко обозначать себя на маршруте: начать петь, разговаривать или свистеть. Услышав громкие звуки, медведь просто обойдет человека стороной. По парку рекомендуется передвигаться только днем. В сумерки и ночью дикие звери в лесу полноправные хозяева, добавили в пресс-службе нацпарка. Ранее в нацпарке «Зигальга» в Катав-Ивановском районе медведь прошел рядом с пешеходной тропой. О маршруте хищника свидетельствовали оставленные по пути следы, сообщили в пресс-службе учреждения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...