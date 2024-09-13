Нелегальных мигрантов задержала ФСБ в горнозаводском районе Челябинской области

Нелегальных мигрантов в Челябинской области задержали сотрудники регионального Управления Федеральной службы безопасности (УФСБ). Семеро иностранных граждан, работавших без соответствующих документов в Катав-Ивановском районе, будут выдворены из России, сообщает пресс-служба ГУ МВД региона.
«В ходе совместной операции сотрудников полиции и УФСБ по борьбе с незаконной миграцией было выявлено десять административных нарушений. Семь задержанных иностранцев были доставлены в Катав-Ивановский городской суд, который принял решение об их административном выдворении», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.
С начала года в Катав-Ивановском районе было пресечено 64 случая нарушения миграционного законодательства. 13 иностранных граждан уже выдворены из страны, а также были пресечены два преступления, связанных с фиктивной регистрацией мигрантов. Полиция призывает граждан сообщать о случаях незаконной миграции по телефону дежурной части ОМВД по Катав-Ивановскому району.
В Красноармейском районе ранее сотрудники региональных МВД, УФСБ, Росгвардии провели спецоперацию по поимке мигрантов. В ходе рейда с использованием беспилотников силовики проверили более 30 иностранцев, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.
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