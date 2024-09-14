Челябинские бойцы сообщили о гибели на фронте боевого кота Дизеля. Фото

15 сентября 2024 в 11:56 Размер текста - 17 +

Кот «служил» в зоне СВО Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На передовой погиб боевой кот Дизель, «служивший» в челябинской группировке «Отважные». Грустную новость сообщает региональный ОНФ. «Кот Дизель, которому Народный фронт передал мини-бронежилет, погиб. Хвостатый боец не пережил боевых условий. Беги по радуге, Дизель, ты был настоящей отдушиной для своего подразделения и нас», — сообщает telegram-канал «Народный фронт Челябинская область». Дизель мгновенно стал звездой соцсетей после того, как челябинские бойцы прислали видео, в котором кот с игрушечным автоматом за спиной проводит разведку. Представители регионального ОНФ ранее вместе с очередной партией помощи передали Дизелю мини-бронежилет. Дизель успел перед гибелью примерить сшитый для него бронежилет telegram-канал «Народный фронт Челябинская область», Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На передовой погиб боевой кот Дизель, «служивший» в челябинской группировке «Отважные». Грустную новость сообщает региональный ОНФ. «Кот Дизель, которому Народный фронт передал мини-бронежилет, погиб. Хвостатый боец не пережил боевых условий. Беги по радуге, Дизель, ты был настоящей отдушиной для своего подразделения и нас», — сообщает telegram-канал «Народный фронт Челябинская область». Дизель мгновенно стал звездой соцсетей после того, как челябинские бойцы прислали видео, в котором кот с игрушечным автоматом за спиной проводит разведку. Представители регионального ОНФ ранее вместе с очередной партией помощи передали Дизелю мини-бронежилет.