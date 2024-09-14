14 сентября 2024

Челябинские бойцы сообщили о гибели на фронте боевого кота Дизеля. Фото

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Кот «служил» в зоне СВО Фото:
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На передовой погиб боевой кот Дизель, «служивший» в челябинской группировке «Отважные». Грустную новость сообщает региональный ОНФ.

«Кот Дизель, которому Народный фронт передал мини-бронежилет, погиб. Хвостатый боец не пережил боевых условий. Беги по радуге, Дизель, ты был настоящей отдушиной для своего подразделения и нас», — сообщает telegram-канал «Народный фронт Челябинская область».

Дизель мгновенно стал звездой соцсетей после того, как челябинские бойцы прислали видео, в котором кот с игрушечным автоматом за спиной проводит разведку. Представители регионального ОНФ ранее вместе с очередной партией помощи передали Дизелю мини-бронежилет.

Дизель успел перед гибелью примерить сшитый для него бронежилет
Дизель успел перед гибелью примерить сшитый для него бронежилет
Фото:

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На передовой погиб боевой кот Дизель, «служивший» в челябинской группировке «Отважные». Грустную новость сообщает региональный ОНФ. «Кот Дизель, которому Народный фронт передал мини-бронежилет, погиб. Хвостатый боец не пережил боевых условий. Беги по радуге, Дизель, ты был настоящей отдушиной для своего подразделения и нас», — сообщает telegram-канал «Народный фронт Челябинская область». Дизель мгновенно стал звездой соцсетей после того, как челябинские бойцы прислали видео, в котором кот с игрушечным автоматом за спиной проводит разведку. Представители регионального ОНФ ранее вместе с очередной партией помощи передали Дизелю мини-бронежилет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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