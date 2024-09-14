На передовой погиб боевой кот Дизель, «служивший» в челябинской группировке «Отважные». Грустную новость сообщает региональный ОНФ.
«Кот Дизель, которому Народный фронт передал мини-бронежилет, погиб. Хвостатый боец не пережил боевых условий. Беги по радуге, Дизель, ты был настоящей отдушиной для своего подразделения и нас», — сообщает telegram-канал «Народный фронт Челябинская область».
Дизель мгновенно стал звездой соцсетей после того, как челябинские бойцы прислали видео, в котором кот с игрушечным автоматом за спиной проводит разведку. Представители регионального ОНФ ранее вместе с очередной партией помощи передали Дизелю мини-бронежилет.
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