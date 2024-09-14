14 сентября 2024
13 сентября 2024

Челябинцам рассказали о стоимости грибов в уходящем сезоне. Скрин

В Челябинске продают сухие лисички по четыре тысячи за килограмм
© Служба новостей «URA.RU»
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Ямальские зарисовки (продолжение). Салехард, грибы, подосиновик, красноголовик
Стоимость грибов зависит от их разновидности и состояния Фото:

В Челябинске продают сухие лисички по четыре тысячи за килограмм, а в Троицке (Челябинская область) свежие белые грибы — по 250 рублей за аналогичный вес. Соответствующие объявления от продавцов опубликованы на интернет-доске объявлений.

«Сушеная лисичка первого сорта. Грибы перебранные, четыре тысячи за один килограмм. В коробке 1,3 килограмма», — сообщил продавец из Челябинска на сайте «Авито».

Автор объявления отметил, что готов организовать доставку. Она обойдется в 400 рублей по городу.

В Троицке за килограмм свежих белых грибов просят 250 рублей. Продавец предлагает также маринованные подберезовики и подосиновики по 500 рублей за литр.

В то же время на сайте «Авито» челябинцам продают грузди, рыжики, маслята. Купить их можно в замороженном состоянии, маринованными, сушеными, а также в виде икры. Всего на интернет-площадке объявлений несколько десятков предложений о продаже.

Как ранее сообщало URA.RU, в Челябинской области в начале сентября собирали черные лисички. Фотографиями необычных для Урала грибов очевидцы поделились в соцсетях.

Сушеные лисички предлагают челябинцам с доставкой на дом
Сушеные лисички предлагают челябинцам с доставкой на дом

За килограмм свежих белых грибов в Троицке просят 250 рублей
За килограмм свежих белых грибов в Троицке просят 250 рублей

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В Челябинске продают сухие лисички по четыре тысячи за килограмм, а в Троицке (Челябинская область) свежие белые грибы — по 250 рублей за аналогичный вес. Соответствующие объявления от продавцов опубликованы на интернет-доске объявлений. «Сушеная лисичка первого сорта. Грибы перебранные, четыре тысячи за один килограмм. В коробке 1,3 килограмма», — сообщил продавец из Челябинска на сайте «Авито». Автор объявления отметил, что готов организовать доставку. Она обойдется в 400 рублей по городу. В Троицке за килограмм свежих белых грибов просят 250 рублей. Продавец предлагает также маринованные подберезовики и подосиновики по 500 рублей за литр. В то же время на сайте «Авито» челябинцам продают грузди, рыжики, маслята. Купить их можно в замороженном состоянии, маринованными, сушеными, а также в виде икры. Всего на интернет-площадке объявлений несколько десятков предложений о продаже. Как ранее сообщало URA.RU, в Челябинской области в начале сентября собирали черные лисички. Фотографиями необычных для Урала грибов очевидцы поделились в соцсетях.
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© Служба новостей «URA.RU»
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