В Челябинске продают сухие лисички по четыре тысячи за килограмм, а в Троицке (Челябинская область) свежие белые грибы — по 250 рублей за аналогичный вес. Соответствующие объявления от продавцов опубликованы на интернет-доске объявлений.
«Сушеная лисичка первого сорта. Грибы перебранные, четыре тысячи за один килограмм. В коробке 1,3 килограмма», — сообщил продавец из Челябинска на сайте «Авито».
Автор объявления отметил, что готов организовать доставку. Она обойдется в 400 рублей по городу.
В Троицке за килограмм свежих белых грибов просят 250 рублей. Продавец предлагает также маринованные подберезовики и подосиновики по 500 рублей за литр.
В то же время на сайте «Авито» челябинцам продают грузди, рыжики, маслята. Купить их можно в замороженном состоянии, маринованными, сушеными, а также в виде икры. Всего на интернет-площадке объявлений несколько десятков предложений о продаже.
Как ранее сообщало URA.RU, в Челябинской области в начале сентября собирали черные лисички. Фотографиями необычных для Урала грибов очевидцы поделились в соцсетях.
Сушеные лисички предлагают челябинцам с доставкой на дом
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В Челябинске продают сухие лисички по четыре тысячи за килограмм, а в Троицке (Челябинская область) свежие белые грибы — по 250 рублей за аналогичный вес. Соответствующие объявления от продавцов опубликованы на интернет-доске объявлений. «Сушеная лисичка первого сорта. Грибы перебранные, четыре тысячи за один килограмм. В коробке 1,3 килограмма», — сообщил продавец из Челябинска на сайте «Авито». Автор объявления отметил, что готов организовать доставку. Она обойдется в 400 рублей по городу. В Троицке за килограмм свежих белых грибов просят 250 рублей. Продавец предлагает также маринованные подберезовики и подосиновики по 500 рублей за литр. В то же время на сайте «Авито» челябинцам продают грузди, рыжики, маслята. Купить их можно в замороженном состоянии, маринованными, сушеными, а также в виде икры. Всего на интернет-площадке объявлений несколько десятков предложений о продаже. Как ранее сообщало URA.RU, в Челябинской области в начале сентября собирали черные лисички. Фотографиями необычных для Урала грибов очевидцы поделились в соцсетях.