Челябинцам рассказали о стоимости грибов в уходящем сезоне. Скрин

В Челябинске продают сухие лисички по четыре тысячи за килограмм

15 сентября 2024 в 01:33 Размер текста - 17 +

Стоимость грибов зависит от их разновидности и состояния Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске продают сухие лисички по четыре тысячи за килограмм, а в Троицке (Челябинская область) свежие белые грибы — по 250 рублей за аналогичный вес. Соответствующие объявления от продавцов опубликованы на интернет-доске объявлений. «Сушеная лисичка первого сорта. Грибы перебранные, четыре тысячи за один килограмм. В коробке 1,3 килограмма», — сообщил продавец из Челябинска на сайте «Авито». Автор объявления отметил, что готов организовать доставку. Она обойдется в 400 рублей по городу. В Троицке за килограмм свежих белых грибов просят 250 рублей. Продавец предлагает также маринованные подберезовики и подосиновики по 500 рублей за литр. В то же время на сайте «Авито» челябинцам продают грузди, рыжики, маслята. Купить их можно в замороженном состоянии, маринованными, сушеными, а также в виде икры. Всего на интернет-площадке объявлений несколько десятков предложений о продаже. Как ранее сообщало URA.RU, в Челябинской области в начале сентября собирали черные лисички. Фотографиями необычных для Урала грибов очевидцы поделились в соцсетях. Сушеные лисички предлагают челябинцам с доставкой на дом Скрин сайта «Авито». https://www.avito.ru/chelyabinsk/produkty_pitaniya/sushenyy_grib_lisichka_2730440607 За килограмм свежих белых грибов в Троицке просят 250 рублей Скрин сайта «Авито». https://www.avito.ru/chelyabinskaya_oblast_troitsk/produkty_pitaniya/griby_svezhie_gruzdi_solenye_4043373969 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске продают сухие лисички по четыре тысячи за килограмм, а в Троицке (Челябинская область) свежие белые грибы — по 250 рублей за аналогичный вес. Соответствующие объявления от продавцов опубликованы на интернет-доске объявлений. «Сушеная лисичка первого сорта. Грибы перебранные, четыре тысячи за один килограмм. В коробке 1,3 килограмма», — сообщил продавец из Челябинска на сайте «Авито». Автор объявления отметил, что готов организовать доставку. Она обойдется в 400 рублей по городу. В Троицке за килограмм свежих белых грибов просят 250 рублей. Продавец предлагает также маринованные подберезовики и подосиновики по 500 рублей за литр. В то же время на сайте «Авито» челябинцам продают грузди, рыжики, маслята. Купить их можно в замороженном состоянии, маринованными, сушеными, а также в виде икры. Всего на интернет-площадке объявлений несколько десятков предложений о продаже. Как ранее сообщало URA.RU, в Челябинской области в начале сентября собирали черные лисички. Фотографиями необычных для Урала грибов очевидцы поделились в соцсетях.