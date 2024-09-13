Срочник из Троицкого района освобожден из украинского плена

Военнослужащий срочной службы из Троицкого района Челябинской области освобожден из украинского плена. Об этом 14 сентября сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко.
«Сегодня в списке ребят, вернувшихся из плена, оказался и военнослужащий срочной службы из Троицкого района. В его интересах ко мне обращалась его тетя. Племянник уже связался с ней — был ранен и теперь его ждет реабилитация», — написала Сударенко в официальном telegram-канале.
Минобороны РФ ранее опубликовало кадры, на которых показано возвращение группы российских военных, освободившихся из украинского плена. Судя по кадрам, военнослужащие после обмена сели в автобусы, на которых их отвезли домой.
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