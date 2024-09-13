13 сентября 2024

Срочник из Троицкого района освобожден из украинского плена

© Служба новостей «URA.RU»
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Парень уже связался со своей семьей (архивное фото)
Парень уже связался со своей семьей (архивное фото) Фото:

Военнослужащий срочной службы из Троицкого района Челябинской области освобожден из украинского плена. Об этом 14 сентября сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко.

«Сегодня в списке ребят, вернувшихся из плена, оказался и военнослужащий срочной службы из Троицкого района. В его интересах ко мне обращалась его тетя. Племянник уже связался с ней — был ранен и теперь его ждет реабилитация», — написала Сударенко в официальном telegram-канале.

Минобороны РФ ранее опубликовало кадры, на которых показано возвращение группы российских военных, освободившихся из украинского плена. Судя по кадрам, военнослужащие после обмена сели в автобусы, на которых их отвезли домой.

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Военнослужащий срочной службы из Троицкого района Челябинской области освобожден из украинского плена. Об этом 14 сентября сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко. «Сегодня в списке ребят, вернувшихся из плена, оказался и военнослужащий срочной службы из Троицкого района. В его интересах ко мне обращалась его тетя. Племянник уже связался с ней — был ранен и теперь его ждет реабилитация», — написала Сударенко в официальном telegram-канале. Минобороны РФ ранее опубликовало кадры, на которых показано возвращение группы российских военных, освободившихся из украинского плена. Судя по кадрам, военнослужащие после обмена сели в автобусы, на которых их отвезли домой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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