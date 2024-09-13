Авария произошла на трассе М-5 «Урал» (архивное фото)
Водитель автомобиля Opel Astra погиб в ДТП на границе республики Башкортостан и Челябинской области 14 сентября. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции.
«На 1618 километре автодороги М5-Урал „Москва — Челябинск“ (территория республики Башкортостан) произошло столкновение автомобилей SITRAK C7H и Opel Astra. В результате ДТП водитель автомобиля Opel погиб», — отмечает пресс-служба ведомства в telegram-канале. На месте организовано реверсивное движение.
В аварии погиб водитель легкового автомобиля
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