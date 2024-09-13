13 сентября 2024

Водитель погиб в ДТП на границе Челябинской области и Башкирии. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Автотрасса, автомобили, дорога. Тюмень, автотрасса, трасса, дорога, автодорога
Авария произошла на трассе М-5 «Урал» (архивное фото) Фото:

Водитель автомобиля Opel Astra погиб в ДТП на границе республики Башкортостан и Челябинской области 14 сентября. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции.

«На 1618 километре автодороги М5-Урал „Москва — Челябинск“ (территория республики Башкортостан) произошло столкновение автомобилей SITRAK C7H и Opel Astra. В результате ДТП водитель автомобиля Opel погиб», — отмечает пресс-служба ведомства в telegram-канале. На месте организовано реверсивное движение.

В аварии погиб водитель легкового автомобиля
В аварии погиб водитель легкового автомобиля

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Водитель автомобиля Opel Astra погиб в ДТП на границе республики Башкортостан и Челябинской области 14 сентября. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции. «На 1618 километре автодороги М5-Урал „Москва — Челябинск“ (территория республики Башкортостан) произошло столкновение автомобилей SITRAK C7H и Opel Astra. В результате ДТП водитель автомобиля Opel погиб», — отмечает пресс-служба ведомства в telegram-канале. На месте организовано реверсивное движение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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