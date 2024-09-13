13 сентября 2024

Редкое природное явление жители Челябинской области засняли на видео. Видео

Северное сияние заснял на видео житель Юрюзани
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Северное сияние вызвано высокой солнечной активностью (архивное фото)
Северное сияние вызвано высокой солнечной активностью (архивное фото) Фото:

Редкое природное явление — северное сияние — заснял на видео житель города Юрюзань (Челябинская область). Информация размещена в социальной сети.

«Вот и до нас долетел солнечный ветер! Северное сияние над нашим любимым городом», — написал житель Юрюзани Максим К. на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». На видео показано, как небо над городом освещено в яркие краски.

Из-за высокой солнечной активности жители Челябинской области наблюдают северное сияние в ночь на 13 сентября. Фотографии необычного природного явления в соцсети делились жители Катав-Ивановска и Сатки. Северное сияние также ранее наблюдали жители Тюмени и Перми.

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Редкое природное явление — северное сияние — заснял на видео житель города Юрюзань (Челябинская область). Информация размещена в социальной сети. «Вот и до нас долетел солнечный ветер! Северное сияние над нашим любимым городом», — написал житель Юрюзани Максим К. на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». На видео показано, как небо над городом освещено в яркие краски. Из-за высокой солнечной активности жители Челябинской области наблюдают северное сияние в ночь на 13 сентября. Фотографии необычного природного явления в соцсети делились жители Катав-Ивановска и Сатки. Северное сияние также ранее наблюдали жители Тюмени и Перми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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