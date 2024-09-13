Редкое природное явление — северное сияние — заснял на видео житель города Юрюзань (Челябинская область). Информация размещена в социальной сети.
«Вот и до нас долетел солнечный ветер! Северное сияние над нашим любимым городом», — написал житель Юрюзани Максим К. на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». На видео показано, как небо над городом освещено в яркие краски.
Из-за высокой солнечной активности жители Челябинской области наблюдают северное сияние в ночь на 13 сентября. Фотографии необычного природного явления в соцсети делились жители Катав-Ивановска и Сатки. Северное сияние также ранее наблюдали жители Тюмени и Перми.
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