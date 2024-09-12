На Кировке пройдет парад героев из картин «Союзмультфильма» Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Челябинске в выходные, 14 и 15 сентября пройдут несколько фестивалей, мультипарад, бесплатный концерт «Драгни» и группы «Интонация», а также встреча с альпаками. О том, где можно будет поиграть в ориентирование по городу, увидеть кроликов и рептилий, а также узнать о жизни театра за кулисами и отметить окончание лета — в материале URA.RU.

Что запланировано в городских парках

В горсаду имени Пушкина 14 сентября состоится игра «Бегущий город» с элементами краеведения. Участники должны будут выполнить задания, которые включают в себя указания на конкретные адреса, ориентиры, схемы и фотографии, помогающие определить локацию. Для прохождения подготовлены пять маршрутов: прогулочные «Лев» и «Лев-мини», спортивные «Грифон» для бегунов и «Всадник» для велосипедистов и «Сфинкс» для любителей разгадывания городских загадок.

На «Параде первоклассников» поговорят об интересах детей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В субботу, 14 сентября, в парке Гагарина запланирован «Парад первоклассников». Дети смогут рассказать о своих планах и мечтах. Организуют и праздник профессий, где школьники познакомятся с работой врачей, пожарных, летчиков, художников и других профессионалов. В программе также заявлена выставка спецтехника служб и концерт. Там же запланирован фестиваль уличной культуры, на котором выступят музыканты, стендап-комики и режиссеры короткометражных фильмов.

День Рождения зоопарка отметят 14 сентября. На его территории с 13:00 до 14:00 заработают развлекательные площадки, на которых пройдут: общение с кроликами, рептилиями и насекомыми, мастер-классы по рисованию альпака и созданию игрушек в виде животных. Состоится также кольцеброс на рога.

Детский фестиваль «Сабантуйная мозаика» на территории парка Гагарина 15 сентября объединит в себе культурные и спортивные мероприятия. Состоится концерт, где представят танцы и песни разных народов мира. Пройдут эстафеты, национальные игры и мастер-классы. Культурным центром мероприятия станет выставка, на которой представят башкирскую юрту и экспонаты народного творчества Южного Урала. Участие бесплатное.

Ростовые куклы в образах героев из детских мультиков прогуляются по центру города Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Большой мультипарад ростовых кукол пройдет 14 сентября на пешеходной улице Кирова. Он завершит фестиваль мультипликации «Мульти-пульти». На Кировке также состоится торжественная церемония закрытия мероприятия и концерт. В рамках феста 14 и 15 сентября в киноцентре «Импульс» покажут советские мультфильмы. Участие бесплатное.

В Арт-сквере 15 сентября свое закрытие потерпит фестиваль «Друг с Юга Урала», который длится с 25 июля. В завершении молодежного феста на сцене возле набережной реки Миасс выступят артист «Драгни» и группа «Интонация». Насладиться легендарными песнями предлагают бесплатно.

Проводы лета и Индийский фестиваль

В баре ФортеПьяно закроют летний сезон 15 сентября фестивалем «Маркет во дворике». Мероприятие проведет ведущий Андрей Рымарь. Гостей ожидает казино напитков, выступление группы Is Not Ethnoband и диджей-сеты. На площадке будет работать точка авторского стритфуда и торговые лавки дизайнеров.

Участникам экскурсии покажут все, что хранится за кулисами Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Челябинском театре кукол 14 сентября проведут экскурсию по закулисью. Гостям покажут этапы создания спектакля, столярный и швейные цеха, а также декорации. Стоимость такой прогулки — 250 рублей.

Арт-оранжерея устраивает 15 сентября пижамный вечер. Гостей ждет вечеринка с настольными играми, общением и горячими напитками. Дресс-код: пижама, носки или тапочки. Стоимость — одна тысяча рублей.

Фестиваль индийской музыки и танца стартует 14 сентября в Конгресс-холле ЦМТЧ. Для участников мероприятия организуют путешествие по разным музыкальным направлениям Индии, Ирана и Турции. Танцевальная программа будет представлена стилем Катхак, а также перед зрителями выступит популярная каввали-группа «Кайлаш».