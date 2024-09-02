Мальчик, снявший на видео нападение девочки с ножом на Новой Сортировке (Екатеринбург), опроверг версию отца. По его словам, ребята не пытались отобрать игрушечный нож у девочки.
«Она сказала папе про то, что мы отобрали ножик — это клевета», — передает слова одного из ребят telegram-канал «Безумный Екатеринбург». Он рассказал, что они ходили и искали друга около спортивной площадки. Пока они искали его, увидели, как девочка бегала за маленьким ребенком, и он начал снимать издалека. Перед этим видео дети действительно с ней встречались и пошли сели в домик, потому что часто любят там сидеть, играя в видеоигры. «Она подошла к нам и сказала уйти отсюда. Я увидел нож-бабочку в ее руке и попросил подержать, покрутить его. Девочка не дала его, и мой друг сказал, что это пластик или гипсокартон. И она начала за ним бегать, но этого видео нет. Есть только то, что мы подошли к ней и сказали в шутку: я снял, как она за ним бегает», — добавил парень.
Мальчик заявил о попытках девочки его ударить, когда он не снимал видео. Также автор съемок произошедшего хотел связаться с папой девочки. Но родитель отказался говорить, сказав лишь, что Следственный комитет их ищет.
Ранее отец нападавшего с ножом на людей ребенка говорил: «К ним начали приставать нерусские парни на 4–5 лет старше, забрали игрушку. Когда девочки сказали, что будут жаловаться взрослым, игрушку вернули и начали провоцировать и снимать видео».
Инцидент произошел 31 августа во дворе дома на улице Пехотинцев, 10. Очевидцы сообщали, что девочка вела себя агрессивно и нападала с ножом на прохожих. Случившееся попало на видео. Реакция свердловчан не заставила себя долго ждать. Жители региона остро отреагировали на поведение ребенка, попросив органы опеки и ПДН проверить семью. В итоге дело дошло до главы СКР Александра Бастрыкина, который потребовал проверить произошедшее.
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