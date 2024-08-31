31 августа 2024

В Екатеринбурге девочка с ножом нападает на людей на детской площадке. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Дворовая территория ул Николая Фёдорова,18. Тюмень , детская площадка
Инцидент случился 31 августа во дворе дома на улице Пехотинцев, 10 Фото:

На детской площадке в Екатеринбурге произошел тревожный инцидент: маленькая девочка вела себя агрессивно и кидалась с ножом на людей. Об этом сообщил очевидец.

«Маленькая девочка с ножом агрессивно себя вела и кидалась с ним на людей на детской площадке в Екатеринбурге», — рассказал очевидец, который чуть не лишился своего телефона из-за действий ребенка. Видео публикует telegram-канал «Безумный Екатеринбург».

Инцидент случился 31 августа во дворе дома на улице Пехотинцев, 10. Очевидцы не могут понять, откуда у девочки взялся нож и почему она так легко им махала, угрожая окружающим. Родителей девочки призывают провести с ней беседу, «пока этот ножик не натворил уголовных дел».

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Екатеринбурга. Ответ ожидается.

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На детской площадке в Екатеринбурге произошел тревожный инцидент: маленькая девочка вела себя агрессивно и кидалась с ножом на людей. Об этом сообщил очевидец. «Маленькая девочка с ножом агрессивно себя вела и кидалась с ним на людей на детской площадке в Екатеринбурге», — рассказал очевидец, который чуть не лишился своего телефона из-за действий ребенка. Видео публикует telegram-канал «Безумный Екатеринбург». Инцидент случился 31 августа во дворе дома на улице Пехотинцев, 10. Очевидцы не могут понять, откуда у девочки взялся нож и почему она так легко им махала, угрожая окружающим. Родителей девочки призывают провести с ней беседу, «пока этот ножик не натворил уголовных дел». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Екатеринбурга. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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