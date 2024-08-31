На детской площадке в Екатеринбурге произошел тревожный инцидент: маленькая девочка вела себя агрессивно и кидалась с ножом на людей. Об этом сообщил очевидец.
«Маленькая девочка с ножом агрессивно себя вела и кидалась с ним на людей на детской площадке в Екатеринбурге», — рассказал очевидец, который чуть не лишился своего телефона из-за действий ребенка. Видео публикует telegram-канал «Безумный Екатеринбург».
Инцидент случился 31 августа во дворе дома на улице Пехотинцев, 10. Очевидцы не могут понять, откуда у девочки взялся нож и почему она так легко им махала, угрожая окружающим. Родителей девочки призывают провести с ней беседу, «пока этот ножик не натворил уголовных дел».
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Екатеринбурга. Ответ ожидается.
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