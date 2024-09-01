Бастрыкин заинтересовался нападением девочки с ножом на людей в Екатеринбурге

Глава СКР Александр Бастрыкин требует проверить инцидент с малолетней девочкой, которая кидалась с ножом на людей на детской площадке в Екатеринбурге. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«Председатель Следственного комитета поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко организовать проверку», — следует из сообщения. Доклад о ходе проверки также предоставят главе ведомства.
Инцидент произошел 31 августа во дворе дома на улице Пехотинцев, 10. Очевидцы сообщают, что девочка вела себя агрессивно и нападала с ножом на прохожих. Случившееся попало на видео. Реакция свердловчан не заставила себя долго ждать. Жители региона остро отреагировали на поведение ребенка, попросив органы опеки и ПДН проверить семью.
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