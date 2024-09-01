01 сентября 2024

Бастрыкин заинтересовался нападением девочки с ножом на людей в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вручение "Героя России" в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Бастрыкин получит доклад о ходе проверки инцидента Фото:

Глава СКР Александр Бастрыкин требует проверить инцидент с малолетней девочкой, которая кидалась с ножом на людей на детской площадке в Екатеринбурге. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«Председатель Следственного комитета поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко организовать проверку», — следует из сообщения. Доклад о ходе проверки также предоставят главе ведомства.

Инцидент произошел 31 августа во дворе дома на улице Пехотинцев, 10. Очевидцы сообщают, что девочка вела себя агрессивно и нападала с ножом на прохожих. Случившееся попало на видео. Реакция свердловчан не заставила себя долго ждать. Жители региона остро отреагировали на поведение ребенка, попросив органы опеки и ПДН проверить семью.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава СКР Александр Бастрыкин требует проверить инцидент с малолетней девочкой, которая кидалась с ножом на людей на детской площадке в Екатеринбурге. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Председатель Следственного комитета поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко организовать проверку», — следует из сообщения. Доклад о ходе проверки также предоставят главе ведомства. Инцидент произошел 31 августа во дворе дома на улице Пехотинцев, 10. Очевидцы сообщают, что девочка вела себя агрессивно и нападала с ножом на прохожих. Случившееся попало на видео. Реакция свердловчан не заставила себя долго ждать. Жители региона остро отреагировали на поведение ребенка, попросив органы опеки и ПДН проверить семью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...