«Начали приставать мигранты»: о нападках девочки с ножом в Екатеринбурге рассказал ее отец

Отец девочки, которая напала с ножом на людей во дворе одного из домов Екатеринбурга, рассказал свою версию произошедшего. По его словам, к девочке приставали мигранты старше ее, а нож вовсе не настоящий, а игрушечный.
«Девочки играли в домике на площадке (к слову, нож пластиковый, продается в магазине игрушек), к ним начали приставать нерусские парни на 4–5 лет старше, забрали игрушку. Когда девочки сказали, что будут жаловаться взрослым, игрушку вернули и начали провоцировать и снимать видео», — передает слова отца telegram-канал «Злой Екатеринбург».
Такое же объяснение ситуации папа ребенка дал Следственному комитету. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу регионального ведомства за комментарием. Ответ ожидается.
Инцидент произошел 31 августа во дворе дома на улице Пехотинцев, 10 (Новая Сортировка). Очевидцы сообщали, что девочка вела себя агрессивно и нападала с ножом на прохожих. Случившееся попало на видео. Реакция свердловчан не заставила себя долго ждать. Жители региона остро отреагировали на поведение ребенка, попросив органы опеки и ПДН проверить семью. В итоге дело дошло до главы СКР Александра Бастрыкина, который потребовал проверить произошедшее.
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