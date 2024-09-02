02 сентября 2024

«Начали приставать мигранты»: о нападках девочки с ножом в Екатеринбурге рассказал ее отец

К нападавшей на людей с ножом девочке в Екатеринбурге приставали мигранты
© Служба новостей «URA.RU»
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По версии отца, его дочь спровоцировали нападать на людей во дворе (архивное фото)
По версии отца, его дочь спровоцировали нападать на людей во дворе (архивное фото) Фото:

Отец девочки, которая напала с ножом на людей во дворе одного из домов Екатеринбурга, рассказал свою версию произошедшего. По его словам, к девочке приставали мигранты старше ее, а нож вовсе не настоящий, а игрушечный.

«Девочки играли в домике на площадке (к слову, нож пластиковый, продается в магазине игрушек), к ним начали приставать нерусские парни на 4–5 лет старше, забрали игрушку. Когда девочки сказали, что будут жаловаться взрослым, игрушку вернули и начали провоцировать и снимать видео», — передает слова отца telegram-канал «Злой Екатеринбург».

Такое же объяснение ситуации папа ребенка дал Следственному комитету. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу регионального ведомства за комментарием. Ответ ожидается.

Инцидент произошел 31 августа во дворе дома на улице Пехотинцев, 10 (Новая Сортировка). Очевидцы сообщали, что девочка вела себя агрессивно и нападала с ножом на прохожих. Случившееся попало на видео. Реакция свердловчан не заставила себя долго ждать. Жители региона остро отреагировали на поведение ребенка, попросив органы опеки и ПДН проверить семью. В итоге дело дошло до главы СКР Александра Бастрыкина, который потребовал проверить произошедшее.

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Отец девочки, которая напала с ножом на людей во дворе одного из домов Екатеринбурга, рассказал свою версию произошедшего. По его словам, к девочке приставали мигранты старше ее, а нож вовсе не настоящий, а игрушечный. «Девочки играли в домике на площадке (к слову, нож пластиковый, продается в магазине игрушек), к ним начали приставать нерусские парни на 4–5 лет старше, забрали игрушку. Когда девочки сказали, что будут жаловаться взрослым, игрушку вернули и начали провоцировать и снимать видео», — передает слова отца telegram-канал «Злой Екатеринбург». Такое же объяснение ситуации папа ребенка дал Следственному комитету. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу регионального ведомства за комментарием. Ответ ожидается. Инцидент произошел 31 августа во дворе дома на улице Пехотинцев, 10 (Новая Сортировка). Очевидцы сообщали, что девочка вела себя агрессивно и нападала с ножом на прохожих. Случившееся попало на видео. Реакция свердловчан не заставила себя долго ждать. Жители региона остро отреагировали на поведение ребенка, попросив органы опеки и ПДН проверить семью. В итоге дело дошло до главы СКР Александра Бастрыкина, который потребовал проверить произошедшее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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