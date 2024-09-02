Челябинская область стала лидирующей в УрФО в производстве мяса и яиц

Челябинская область удерживает лидерство в Уральском Федеральном Округе по объемам производства мяса и яиц в первой половине 2024 года. Согласно последним данным, регион вышел на первое место среди субъектов УрФО, демонстрируя значительный рост в аграрном секторе, сообщили 3 сентября в пресс-службе контрольно-счетной палаты (КСП).
«Среди субъектов УрФО по производству скота и птицы на убой (в живом весе) Челябинская область за период январь-июль 2024 года находится на первом месте — 205,4 тысяч тонн. За семь месяцев 2024 года в регионе произведено 943,2 миллиона штук яиц, что на 4,6% больше, чем за аналогичный период 2023 года», — сообщили в КСП.
По данным статистики, Челябинская область опережает ближайших конкурентов по производству мяса и яиц, укрепляя свои позиции как ведущий аграрный регион. Например, в Свердловской области производство мяса почти вдвое меньше — 128 тысяч тонн, а яиц всего 926,9 миллионов штук. В Тюменской области мясо занимает третью позицию с результатом 105,9 тысяч тонн мяса за 2024 год и 699,9 миллионов штук яиц, что по сравнению с 2023 годом ниже на 0,4%, отметили в КСП.
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