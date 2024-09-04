Челябинский военный медик Гореликова рассказала, какая помощь нужна на фронте

04 сентября 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

Светлана Гореликова с участниками СВО Артемом Барбашиным (слева) и Евгением Ботовым (справа) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Военный медик из Челябинска Светлана Гореликова сообщила, что гуманитарная помощь, которую отправляют жители России в новые регионы, доходит до получателей и всегда востребована. Об этом она сообщила корреспонденту URA.RU 4 сентября. «Помощь доходит, и бойцы нуждаются во многих вещах. Например, так называемые сидушки-пятиточечники. Когда ты сидишь в сыром окопе на холодной земле, они сохраняют здоровье. К нам гуманитарка приходит из многих регионов. На днях подошла женщина — увидела меня в форме. Разговорились. Она помогает в обществе „Руки ангела“ и показала значок. Я его увидела и чуть не расплакалась. Вспомнила, как к нам в часть пришел груз с сетями и носилками именно от них с таким же значком», — рассказала Гореликова. По словам Гореликовой, также востребованы вязаные носки вязаные и варежки. Гражданскому населению ЛНР гуманитарная помощь выдается по определенным видам в назначенные дни недели. Например, по понедельникам продукты, по средам — одежда, по пятницам — пленка для того, чтобы закрыть окна, где в рамах выбиты стекла. «Письма тоже приходят. Особенно трогают письма детей. У нас в части есть стена, к которой мы прикрепляем эти письма. Моральная поддержка имеет огромное значение», — считает Гореликова. Гореликова отправилась на СВО в ноябре 2022 года и служила в медсанчасти артдивизиона в ЛНР до февраля 2024-го. До этого она работала медсестрой областной больницы № 3, а затем в лазарете санчасти ЧВВАКУШ. Гореликова награждена медалью «За воинскую доблесть» II степени. Вернувшись с СВО, Гореликова была назначена уполномоченным реготделения ЕР по оказанию помощи бойцам и их семьям. Сидушки помогают сохранить здоровье в окопе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военный медик из Челябинска Светлана Гореликова сообщила, что гуманитарная помощь, которую отправляют жители России в новые регионы, доходит до получателей и всегда востребована. Об этом она сообщила корреспонденту URA.RU 4 сентября. «Помощь доходит, и бойцы нуждаются во многих вещах. Например, так называемые сидушки-пятиточечники. Когда ты сидишь в сыром окопе на холодной земле, они сохраняют здоровье. К нам гуманитарка приходит из многих регионов. На днях подошла женщина — увидела меня в форме. Разговорились. Она помогает в обществе „Руки ангела“ и показала значок. Я его увидела и чуть не расплакалась. Вспомнила, как к нам в часть пришел груз с сетями и носилками именно от них с таким же значком», — рассказала Гореликова. По словам Гореликовой, также востребованы вязаные носки вязаные и варежки. Гражданскому населению ЛНР гуманитарная помощь выдается по определенным видам в назначенные дни недели. Например, по понедельникам продукты, по средам — одежда, по пятницам — пленка для того, чтобы закрыть окна, где в рамах выбиты стекла. «Письма тоже приходят. Особенно трогают письма детей. У нас в части есть стена, к которой мы прикрепляем эти письма. Моральная поддержка имеет огромное значение», — считает Гореликова. Гореликова отправилась на СВО в ноябре 2022 года и служила в медсанчасти артдивизиона в ЛНР до февраля 2024-го. До этого она работала медсестрой областной больницы № 3, а затем в лазарете санчасти ЧВВАКУШ. Гореликова награждена медалью «За воинскую доблесть» II степени. Вернувшись с СВО, Гореликова была назначена уполномоченным реготделения ЕР по оказанию помощи бойцам и их семьям.