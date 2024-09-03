03 сентября 2024

Водители подрядчика «Лукойла» из ХМАО нашли способ уйти от слежки на рабочих маршрутах

Водители нефтевозов «Лукойла» из ХМАО теряют работу из-за применения «глушилок»
© Служба новостей «URA.RU»
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Водителей нефтяных цистерн "Лукойла" увольняют за использование "глушилок"
Водителей нефтяных цистерн "Лукойла" увольняют за использование "глушилок" Фото:

Водители транспортных предприятий, которые оказывают услуги компании «Лукойл» в Урае (ХМАО), были пойманы на использовании приборов для подавления сигналов «ГЛОНАСС» и GPS. Все машины нефтяников оборудованы системами слежения для мониторинга передвижения транспорта и контроля режима работы водителей. Применение устройств для подавления сигнала является серьезным нарушением и может привести к увольнению, сообщил инсайдер агентству URA.RU.

«Водители нефтевозов используют „глушилки“, чтобы подавлять сигнал „ГЛОНАСС“, который отслеживает местоположение транспорта. За такое нарушение водителей увольняют без вопросов, но сотрудники все равно продолжают рисковать карьерой», — сообщил источник агентства, знакомый с ситуацией.

Пропадая с радаров, водители могут поменять маршрут следования и по своему усмотрению распоряжаться грузом. Нарушителей выявляют во время регулярных проверок транспорта.

Агентство обратилось в компанию «Лукойл» за комментарием. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО нефтяники оснащают автомобили технологией компьютерного зрения. Специальные камеры считывают мимику лица, положение тела водителя и докладывают диспетчеру о нарушениях, если шофер курит в салоне, ест или смотрит в телефон.

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Водители транспортных предприятий, которые оказывают услуги компании «Лукойл» в Урае (ХМАО), были пойманы на использовании приборов для подавления сигналов «ГЛОНАСС» и GPS. Все машины нефтяников оборудованы системами слежения для мониторинга передвижения транспорта и контроля режима работы водителей. Применение устройств для подавления сигнала является серьезным нарушением и может привести к увольнению, сообщил инсайдер агентству URA.RU. «Водители нефтевозов используют „глушилки“, чтобы подавлять сигнал „ГЛОНАСС“, который отслеживает местоположение транспорта. За такое нарушение водителей увольняют без вопросов, но сотрудники все равно продолжают рисковать карьерой», — сообщил источник агентства, знакомый с ситуацией. Пропадая с радаров, водители могут поменять маршрут следования и по своему усмотрению распоряжаться грузом. Нарушителей выявляют во время регулярных проверок транспорта. Агентство обратилось в компанию «Лукойл» за комментарием. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО нефтяники оснащают автомобили технологией компьютерного зрения. Специальные камеры считывают мимику лица, положение тела водителя и докладывают диспетчеру о нарушениях, если шофер курит в салоне, ест или смотрит в телефон.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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