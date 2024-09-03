Водители подрядчика «Лукойла» из ХМАО нашли способ уйти от слежки на рабочих маршрутах

Водители транспортных предприятий, которые оказывают услуги компании «Лукойл» в Урае (ХМАО), были пойманы на использовании приборов для подавления сигналов «ГЛОНАСС» и GPS. Все машины нефтяников оборудованы системами слежения для мониторинга передвижения транспорта и контроля режима работы водителей. Применение устройств для подавления сигнала является серьезным нарушением и может привести к увольнению, сообщил инсайдер агентству URA.RU.
«Водители нефтевозов используют „глушилки“, чтобы подавлять сигнал „ГЛОНАСС“, который отслеживает местоположение транспорта. За такое нарушение водителей увольняют без вопросов, но сотрудники все равно продолжают рисковать карьерой», — сообщил источник агентства, знакомый с ситуацией.
Пропадая с радаров, водители могут поменять маршрут следования и по своему усмотрению распоряжаться грузом. Нарушителей выявляют во время регулярных проверок транспорта.
Агентство обратилось в компанию «Лукойл» за комментарием. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО нефтяники оснащают автомобили технологией компьютерного зрения. Специальные камеры считывают мимику лица, положение тела водителя и докладывают диспетчеру о нарушениях, если шофер курит в салоне, ест или смотрит в телефон.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!