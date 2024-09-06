ЧП на главной дорожной стройке Екатеринбурга вылилось в уголовное дело

СК завел дело из-за ЧП на стройке в Екатеринбурге, где рабочему раздавило голову

06 сентября 2024 в 17:27 Размер текста - 17 +

Рабочий скончался из-за обрушения грунта (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Следователи завели уголовное дело после гибели рабочего на стройке дорожной развязки у концерна «Калина» в Екатеринбурге. Обрушившийся грунт раздавил голову работнику компании «АльмакорГруп». Об этом URA.RU рассказал источник. «Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ). Рабочий скончался от размозжения черепа при обрушении массы грунта», — сказал собеседник. Государственная инспекция труда уже организовала проверку. Комиссии предстоит выяснить все обстоятельства несчастного случая, определить круг лиц, допустивших нарушение требований охраны труда. Инцидент произошел 4 сентября. Вечером этого же дня следователи СК и прокуратура провели проверку на предмет признаков ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда). Тело рабочего направили на экспертизу. Генподрядчиком на участке выступает строительная компания «АльмакорГруп». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следователи завели уголовное дело после гибели рабочего на стройке дорожной развязки у концерна «Калина» в Екатеринбурге. Обрушившийся грунт раздавил голову работнику компании «АльмакорГруп». Об этом URA.RU рассказал источник. «Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ). Рабочий скончался от размозжения черепа при обрушении массы грунта», — сказал собеседник. Государственная инспекция труда уже организовала проверку. Комиссии предстоит выяснить все обстоятельства несчастного случая, определить круг лиц, допустивших нарушение требований охраны труда. Инцидент произошел 4 сентября. Вечером этого же дня следователи СК и прокуратура провели проверку на предмет признаков ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда). Тело рабочего направили на экспертизу. Генподрядчиком на участке выступает строительная компания «АльмакорГруп».